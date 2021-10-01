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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 1 октября

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2021, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 1 октября - Фото

1. ГАЗПРОМ ПРЕКРАТИЛ ПОСТАВКИ ГАЗА В ВЕНГРИЮ ЧЕРЕЗ УКРАИНУ. 1 октября 2021 с начала новых газовых суток (07:00) Газпром приостановил транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии. (подробнее)

2. МОЗ ТРЕБУЕТ ОТСТРАНИТЬ ГЛАВ 15 БОЛЬНИЦ. Минздрав требует отстранить руководство 15 учреждений здравоохранения, врачей которых подозревают в подделке документов о вакцинации. (подробнее)

3. УКРАИНА ВПЕРВЫЕ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В КРУПНЕЙШЕЙ IT-КОНФЕРЕНЦИИ МИРА. Украина в этом году впервые будет официально представлена на одном из крупнейших событий в мире технологий – Web Summit. Конференция пройдет с 1 по 4 ноября в Лиссабоне. (подробнее)

4. ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В УКРАИНУ ПРЕВЫСИЛ $9 МЛРД С НАЧАЛА ГОДА. Объем частных денежные переводов в Украину вырос на 19,2% в январе-августе в годовом исчислении до $9,07 млрд. (подробнее)

5. МИД ОТВЕТИЛ НА ОЦЕНКУ ЕС КОРРУПЦИИ В УКРАИНЕ. Хочется верить, что местами оторванная от реальности критика о недостаточном уровне реформ не имеет целью замаскировать нежелание двигаться дальше на пути европейской интеграции нашего государства – так отреагировали в МИД на доклад ЕС. (подробнее)

6. ПРЕЗИДЕНТ США ПОДПИСАЛ ВРЕМЕННЫЙ БЮДЖЕТ.  Отсутствие временного бюджета угрожало стране прекращением деятельности многих правительственных учреждений уже с полуночи 1 октября по времени восточного побережья. (подробнее)

7. БАРБАДОС ОБЪЯВИЛ О НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЛАСТИ БРИТАНСКОЙ КОРОНЫ. Парламент Барбадоса одобрил поправку к конституции, которая 30 ноября лишит королеву Британии Елизавету II статуса правительницы острова. После этого Барбадос перестанет быть конституционной монархией и станет республикой. (подробнее)

8. NETFLIX ЗАПУСТИЛ УКРАИНСКИЙ ИНТЕРФЕЙС И ПЕРЕВЕЛ ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ. На стриминг-платформе Netflix запустили украинский интерфейс и дубляж некоторых сериалов и фильмов. (подробнее)

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