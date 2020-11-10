Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 10 ноября

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1. ВОЙНА ЗАКОНЧЕНА. АРМЕНИЯ УСТУПИЛА АЗЕРБАЙДЖАНУ В КАРАБАХЕ. До 1 декабря Армения должна вернуть Азербайджану три района. На линию разграничения вводятся российские войска (подробнее).

2. ТУРЦИЯ ЗАМЕНИТ ДВИГАТЕЛИ МОТОР СИЧ ДЛЯ СВОИХ БОЕВЫХ ДРОНОВ – GLOBAL DEFENSE. На турецком оборонном производстве решили использовать двигатели местной компании TUSAS Engine Industries для дронов BayraktarТВ2 (подробнее).

3. ЗЕЛЕНСКОГО И ПОРОШЕНКО РАЗДЕЛЯЮТ 10% – ОПРОС РАЗУМКОВА. Сейчас на президентских выборах за Зеленского проголосовали бы 31,2%, за Порошенко – 21,1% (подробнее).

4. СКАНДАЛ С КСУ: КОМИТЕТ РАДЫ РАЗБЛОКИРОВАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ РАЗУМКОВА – НАРДЕП. Комитет отклонил альтернативный проект Дубинского, теперь проект Разумкова можно рассмотреть в зале, написал Железняк (подробнее).

5. ЗА $15 МЛРД. HUAWEI ПРОДАСТ БРЕНД HONOR ИЗ-ЗА САНКЦИЙ США. Покупателями выступят партнер Huawei Digital China и еще три-четыре инвестиционные компании, поддерживаемые правительством города Шяньчжень (подробнее)

6. HYUNDAI МОЖЕТ КУПИТЬ BOSTON DYNAMICS ЗА $1 МЛРД – BLOOMBERG. Продажа компании связана с неспособностью создать продаваемый коммерческий продукт, пишет издание (подробнее).

7. "ГУБЕРНАТОРОПАД ПРОДОЛЖИТСЯ". В СЛУГЕ НАРОДА АНОНСИРОВАЛИ НОВЫЕ УВОЛЬНЕНИЯ ЧИНОВНИКОВ. В ближайшее или среднесрочное время Офис президента примет ряд кадровых решений (подробнее).

8. ФАЛЬШИВОЕ МАСЛО. АМКУ ОШТРАФОВАЛ ПЯТЬ КОМПАНИЙ ЗА ОБМАН. Общая сумма штрафа – больше 30 млн грн (подробнее).

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Марк Сировой

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