Скандал с КСУ. Комитет Рады отклонил проект Дубинского и разблокировал Разумкова – нардеп

В то же время комитет рекомендовал доработать законопроект Разумкова по антикоррупционному законодательству, отмечает Железняк

Антикоррупционный комитет Верховной Рады разблокировал рассмотрение законопроекта главы парламента Дмитрия Разумкова №4304, которым предлагается восстановить отмененные решением Конституционного суда антикоррупционные нормы. Об этом сообщил в Facebook нардеп фракции Голос Ярослав Железняк.

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Он объяснил, что комитет отклонил альтернативный законопроект 3304-1 нардепа Слуги народа Александра Дубинского, после чего "появляется возможность рассматривать проект Разумкова в зале".

При этом Железняк добавил, что комитет рекомендовал доработать некоторые аспекты в проекте Разумкова.

"Это позволит переписать ряд формулировок, в частности заменить термин "восстановление статей" на "выложить статьи в новой редакции", – объяснил политик.

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Марк Сировой

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