Скандал с КСУ. Комитет Рады отклонил проект Дубинского и разблокировал Разумкова – нардеп
В то же время комитет рекомендовал доработать законопроект Разумкова по антикоррупционному законодательству, отмечает Железняк
Антикоррупционный комитет Верховной Рады разблокировал рассмотрение законопроекта главы парламента Дмитрия Разумкова №4304, которым предлагается восстановить отмененные решением Конституционного суда антикоррупционные нормы. Об этом сообщил в Facebook нардеп фракции Голос Ярослав Железняк.
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Он объяснил, что комитет отклонил альтернативный законопроект 3304-1 нардепа Слуги народа Александра Дубинского, после чего "появляется возможность рассматривать проект Разумкова в зале".
При этом Железняк добавил, что комитет рекомендовал доработать некоторые аспекты в проекте Разумкова.
"Это позволит переписать ряд формулировок, в частности заменить термин "восстановление статей" на "выложить статьи в новой редакции", – объяснил политик.
- 27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК.
- Это поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ. В Евросоюзе призвали украинские власти в кратчайшие сроки восстановить антикор законодательство.
- 2 ноября был зарегистрирован законопроект главы Рады Разумкова и еще ряда депутатов, которым предлагается вернуть е-декларации в первоначальном виде. Комитет рекомендовал его принять и ВРУ могла рассмотреть его 5 ноября, однако нардеп СН Дубинский альтернативным законопроектом заблокировал срочное рассмотрение.
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