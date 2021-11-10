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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 10 ноября

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2021, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 10 ноября - Фото

1. НА СНБО ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ НА УКРАИНСКО-БЕЛАРУСКОЙ ГРАНИЦЕ. На сегодняшнем заседании СНБО вопрос миграционного кризиса на польско-беларуской границе и его влиянии на Украину стоял на первом месте. (подробнее)

2. СНБО ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О САНКЦИЯХ ПРОТИВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САМОЛЕТОВ. СНБО принял решение о введении санкций против новых владельцев трех летавших в Россию самолетов, прежние владельцы которых переоформили собственность на других лиц, чтобы избежать ранее введенных санкций. (подробнее)

3. ГАЗПРОМ МАКСИМАЛЬНО ПОВЫСИЛ ЗАЯВКУ НА ТРАНЗИТ ГАЗА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ. Газпром повысил заявку на транзит газа через Украину на среду до потолка долгосрочного бронирования – 109,3 млн куб.м. (подробнее)

4. В "ДИЕ" ПОЯВИТСЯ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ. Кабмин работает над внесением в "Дия" видов на временное и постоянное жительство в Украине. (подробнее)

5. ГЕТМАНЦЕВ ПОДВЕЛ ИТОГИ ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА РАСТАМОЖКИ АВТО. Закончился период льготного налогового режима растаможки автомобилей на иностранных номерах, длившийся с 15 июня по 10 ноября. По льготной процедуре растаможено 89 000 автомобилей. (подробнее)

6. ИЛОН МАСК ПОТЕРЯЛ $50 МЛРД ЗА ДВА ДНЯ. Состояние Маска сократилось на $50 млрд после двухдневного падения котировок акций компании Tesla. Это крупнейшее двухдневное падение в истории индекса миллиардеров Bloomberg и самое крупное однодневное падение после того, как Джефф Безос потерял $36 млрд из-за развода с Маккензи Скотт в 2019 году. (подробнее)

7. КАБМИН РЕШИЛ ОБЪЕДИНИТЬ ЦЕНТРЭНЕРГО С ГОСШАХТАМИ И ОТДАТЬ ИХ НА ПРИВАТИЗАЦИЮ. Министерство энергетики предлагает отказаться от ликвидации госкомпании Энергетическая компания Украины и передать ей государственный пакет акций Центрэнерго и государственные угольные шахты. (подробнее)

8. GOOGLE ПРОИГРАЛ ЕВРОСОЮЗУ В СУДЕ. Суд общей юрисдикции ЕС отклонил апелляцию Google на штраф в размере 2,4 млрд евро. (подробнее)

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