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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 10 октября

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 10 октября - Фото
ПВО (Иллюстративное фото - Командование Воздушных сил ВСУ)

1. Иран является соучастником нападения на Израиль – Белый дом. Иран является соучастником, хотя у Соединенных Штатов нет никаких разведданных или доказательств, указывающих на прямое участие Ирана в атаках в Израиле. Об этом на брифинге заявил представитель администрации Джо Байдена Джон Кирби (подробнее).

2. Россия ночью атаковала Украину из Крыма, 27 из 36 дронов сбили в южных областях. В ночь на 10 октября российские оккупанты атаковали Украину 36 дронами-камикадзе Shahed, противовоздушная оборона сбила 27 из них (подробнее).

3. СНБО определил размер оборонного бюджета на 2024 год. Он в первый раз превысит 21,6% ВВП. СНБО поручил Кабинету министров заложить в государственном бюджете не менее 21,6% ВВП на обеспечение национальной безопасности и обороны. В деньгах это 1,69 трлн грн (подробнее).

4. Зеленский подписал закон об открытых е-декларациях должностных лиц. Закон предусматривает, в частности, подачу деклараций за 2023 год, а также 2021 и 2022 годы. Подать их нужно не позднее чем за 90 дней от вступления в силу закона (подробнее).

5. НАБУ и СБУ проводят обыски у мэра Мукачево Андрея Балоги – источник. Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины проводят обыски у городского головы Мукачево Андрея Балоги. По данным источника LIGA.net в СБУ, это происходит из-за продажи коммунальной земли "криминальному авторитету" якобы со скидкой в 100 млн грн (подробнее).

6. МВФ улучшил прогноз роста украинской экономики. Аналитики Международного валютного фонда улучшили прогноз роста украинской экономики на 2023 год до 2,0%. Об этом говорится в октябрьском обзоре мировой экономики (подробнее).

7. Авария на подводном газопроводе BalticConnector. Финляндия подозревает внешнее вмешательство. Финляндия считает, что авария на подводном газопроводе Balticconnector в ночь на 8 октября могла быть следствием внешнего вмешательства. Об этом со ссылкой на премьер-министра и президента страны пишет Yle (подробнее).

8. Зеленский анонсировал ускорение учений на F-16 и "хорошие новости" по артиллерии и ПВО. Президент Владимир Зеленский во время визита в Румынию анонсировал предоставление Украине артиллерии и ПВО, а также сообщил о договоренности, благодаря которой будет ускорено обучение украинских пилотов на истребителях F-16 (подробнее).

Оксана Житнюк
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