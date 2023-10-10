Вісім головних новин України та світу на 19:00 10 жовтня

1. Іран є співучасником нападу на Ізраїль – Білий дім. Іран є співучасником, хоча Сполучені Штати не мають жодних розвідданих чи доказів, які вказують на пряму участь Ірану в атаках в Ізраїлі. Про це на брифінгу заявив представник адміністрації Джо Байдена Джон Кірбі (детальніше).

2. Росія вночі атакувала Україну з Криму, 27 з 36 дронів збили у південних областях. У ніч проти 10 жовтня російські окупанти атакували Україну 36 дронами-камікадзе Shahed, протиповітряна оборона збила 27 з них (детальніше).

3. РНБО визначила розмір оборонного бюджету на 2024 рік. Він уперше перевищить 21,6% ВВП. РНБО доручила Кабінету міністрів закласти в державному бюджеті не менше 21,6% від ВВП на забезпечення національної безпеки й оборони. В грошах це 1,69 трлн грн (детальніше).

4. Зеленський підписав закон про відкриті е-декларації посадовців. Закон передбачає, зокрема, подання декларацій за 2023 рік, а також 2021 і 2022 роки. Подати їх треба не пізніше ніж за 90 днів від набрання чинності закону (детальніше).

5. НАБУ та СБУ проводять обшуки у мера Мукачева Андрія Балоги – джерело. Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України проводять обшуки у міського голови Мукачева Андрія Балоги. За даними джерела LIGA.net в СБУ, це відбувається через продаж комунальної землі "кримінальному авторитету" нібито зі знижкою у 100 млн грн (детальніше).

6. МВФ покращив прогноз зростання української економіки. Аналітики Міжнародного валютного фонду покращили прогноз зростання української економіки на 2023 рік до 2,0%. Про це йдеться в жовтневому огляді світової економіки (детальніше).

7. Аварія на підводному газопроводі Balticconnector. Фінляндія підозрює зовнішнє втручання. Фінляндія вважає, що аварія на підводному газопроводі Balticconnector у ніч проти 8 жовтня могла бути наслідком зовнішнього втручання. Про це з посиланням на прем'єр-міністра та президента країни пише Yle (детальніше).

8. Зеленський анонсував прискорення навчань на F-16 і "хороші новини" щодо артилерії та ППО. Президент Володимир Зеленський під час візиту до Румунії анонсував надання Україні артилерії і ППО, а також повідомив про домовленість, завдяки якій буде прискорено навчання українських пілотів на винищувачах F-16 (детальніше).

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