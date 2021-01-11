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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 11 января

11.01.2021, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 11 января - Фото

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ – БОЛЕЕ 4000 НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ, БОЛЬШЕ ВСЕГО – В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ. За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4288 заболевших коронавирусом (днем ранее – 5011). Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Запорожской области (458) (подробнее).

2. СУД ОТКРЫЛ ДЕЛО О БАНКРОТСТВЕ КОМПАНИИ, У КОТОРОЙ ПРИВАТБАНК ОТСУДИЛ 4 МЛРД ГРН. 4 января Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл производство по делу о банкротстве ООО с иностранными инвестициями "Новофарм" (подробнее).

3. НАФТОГАЗ БЕЗ АУКЦИОНА ПОЛУЧИЛ СКАНДАЛЬНЫЙ УЧАСТОК В ЧЕРНОМ МОРЕ. Государственная служба геологии и недр выдала без аукциона 20 спецразрешений сроком на 30 лет на добычу нефти и газа на шельфе Черного моря НАК "Нафтогаз Украины" (подробнее).

4. МИССИЯ МВФ ВОЗОБНОВИЛА РАБОТУ В УКРАИНЕ. Миссия Европейского департамента МВФ по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by возобновила работу 11 января (подробнее).

5. ОБНАРОДОВАН ЧЕРНОВИК ЗАКОНОПРОЕКТА О ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ ДЛЯ КРЫМА И ДОНБАССА: ЧТО В НЕМ. Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий опубликовало черновой вариант проекта закона о госполитике переходного периода, касающийся реинтеграции временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса (подробнее).

6. ДОРОГОЙ ГАЗ И КОММУНАЛКА. В СЛУГЕ НАРОДА АНОНСИРУЮТ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ. Парламентская фракция "Слуга народа" готовит план антикризисных мер в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги (подробнее).

7. НКРЭКУ И КАБМИН ОТМЕНИЛИ ЛЬГОТЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила льготные цены на электроэнергию для некоторых категорий граждан (подробнее).

8. США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ ДУБИНСКОГО И МЕДИА-РЕСУРСОВ ДЕРКАЧА. Соединенные штаты ввели экономические санкции против ряда граждан Украины, которые, как там считают, являются частью связанной с Россией сети внешнего влияния (подробнее).

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Вадим Ребрина
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