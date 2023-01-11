UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 11 января

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 11 января - Фото
Гитанас Науседа, Владимир Зеленский и Анджей Дуда (фото — Офис президента)

1. ВСУ ОПРОВЕРГАЮТ ФЕЙК ПРИГОЖИНА О ЗАХВАТЕ СОЛЕДАРА — РОССИЯНЕ НЕ КОНТРОЛИРУЮТ ГОРОД. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый опроверг заявление россиян о якобы захвате Соледара на Бахмутском направлении (подробнее).

2. ОГРАНИЧЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ ОБХОДИТСЯ РОССИИ В 160 МЛН ЕВРО В ДЕНЬ  ФИНСКИЕ АНАЛИТИКИ. Ограничение цен на российскую нефть, которое ввел Запад с 5 декабря в рамках санкций, обходится режиму Путина в 160 млн евро в день. Такую оценку приводит финский Центр исследований энергетики и чистого воздуха (подробнее).

3. 50 ДРОНОВ-БОМБ С РАДИУСОМ ПОРАЖЕНИЯ ДАЛЕКО ЗА МОСКВУ: ЧТО ЗАКУПИЛИ ВОЛОНТЕРЫ НА ДЕНЬГИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ. Среди закупленных после волонтерского сбора денег 142 дронов-камикадзе, полсотни из них смогут поражать цели на расстоянии до 800 км (подробнее).

4. УКРОБОРОНПРОМ РАЗВЕРНУЛ СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 82-ММ ОСКОЛОЧНЫХ МИН ЗА ГРАНИЦЕЙ. Государственный концерн "Укроборонпром" наладил серийное производство 82-мм минометных выстрелов за границей (подробнее).

5. ДУДА ОБЕЩАЕТ — УКРАИНА ПОЛУЧИТ ОТ ПОЛЬШИ РОТУ ТАНКОВ LEOPARD В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ. Президент Польши Анджей Дуда пообещал, что Украина получит роту немецких танков Leopard в ближайшее время (подробнее).

6. ЛИТВА ПЕРЕДАСТ УКРАИНЕ СИСТЕМЫ ПВО И ЗЕНИТНЫЕ УСТАНОВКИ — НАУСЕДА. Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки, заявил президент Литвы Гитанас Науседа на брифинге с президентом Владимиром Зеленским и лидером Польши Анджеем Дудой во Львове (подробнее).

7. ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПОДТВЕРДИЛО ПЛАНЫ ПЕРЕДАТЬ ТАНКИ ВСУ  FT. Правительство Великобритании впервые подтвердило, что планирует предоставить Украине танки, чтобы помочь стране защититься от российского вторжения (подробнее).

8. ШОЙГУ СНЯЛ СУРОВИКИНА С ДОЛЖНОСТИ КОМАНДУЮЩЕГО ОККУПАЦИОННЫМИ ВОЙСКАМИ В УКРАИНЕ. Министр обороны страны-террориста России Сергей Шойгу снял Сергея Суровикина с должности командующего объединенной группировкой войск и назначил вместо него начальника генштаба Валерия Герасимова (подробнее).

Читайте также главный текст дня: История | Варят пиво даже без электричества, увеличили продажу и ассортимент под авиаударами. Кейс ShoBrewery

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 