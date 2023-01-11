Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 11 января

1. ВСУ ОПРОВЕРГАЮТ ФЕЙК ПРИГОЖИНА О ЗАХВАТЕ СОЛЕДАРА — РОССИЯНЕ НЕ КОНТРОЛИРУЮТ ГОРОД. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый опроверг заявление россиян о якобы захвате Соледара на Бахмутском направлении (подробнее).

2. ОГРАНИЧЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ ОБХОДИТСЯ РОССИИ В 160 МЛН ЕВРО В ДЕНЬ — ФИНСКИЕ АНАЛИТИКИ. Ограничение цен на российскую нефть, которое ввел Запад с 5 декабря в рамках санкций, обходится режиму Путина в 160 млн евро в день. Такую оценку приводит финский Центр исследований энергетики и чистого воздуха (подробнее).

3. 50 ДРОНОВ-БОМБ С РАДИУСОМ ПОРАЖЕНИЯ ДАЛЕКО ЗА МОСКВУ: ЧТО ЗАКУПИЛИ ВОЛОНТЕРЫ НА ДЕНЬГИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ. Среди закупленных после волонтерского сбора денег 142 дронов-камикадзе, полсотни из них смогут поражать цели на расстоянии до 800 км (подробнее).

4. УКРОБОРОНПРОМ РАЗВЕРНУЛ СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 82-ММ ОСКОЛОЧНЫХ МИН ЗА ГРАНИЦЕЙ. Государственный концерн "Укроборонпром" наладил серийное производство 82-мм минометных выстрелов за границей (подробнее).

5. ДУДА ОБЕЩАЕТ — УКРАИНА ПОЛУЧИТ ОТ ПОЛЬШИ РОТУ ТАНКОВ LEOPARD В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ. Президент Польши Анджей Дуда пообещал, что Украина получит роту немецких танков Leopard в ближайшее время (подробнее).

6. ЛИТВА ПЕРЕДАСТ УКРАИНЕ СИСТЕМЫ ПВО И ЗЕНИТНЫЕ УСТАНОВКИ — НАУСЕДА. Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки, заявил президент Литвы Гитанас Науседа на брифинге с президентом Владимиром Зеленским и лидером Польши Анджеем Дудой во Львове (подробнее).

7. ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПОДТВЕРДИЛО ПЛАНЫ ПЕРЕДАТЬ ТАНКИ ВСУ — FT. Правительство Великобритании впервые подтвердило, что планирует предоставить Украине танки, чтобы помочь стране защититься от российского вторжения (подробнее).

8. ШОЙГУ СНЯЛ СУРОВИКИНА С ДОЛЖНОСТИ КОМАНДУЮЩЕГО ОККУПАЦИОННЫМИ ВОЙСКАМИ В УКРАИНЕ. Министр обороны страны-террориста России Сергей Шойгу снял Сергея Суровикина с должности командующего объединенной группировкой войск и назначил вместо него начальника генштаба Валерия Герасимова (подробнее).

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Вадим Ребрина

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