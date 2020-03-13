Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 13 марта

1. "КОНСУЛЬТАЦИИ" С БОЕВИКАМИ. О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ 11 МАРТА В МИНСКЕ. Издание ZN.ua опубликовало подписанный в среду в Минске документ, предполагающий создание «консультативного совета» с участием «представителей от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», которые, как и украинская сторона, будут иметь право решающего голоса. Глава ОП Андрей Ермак дал брифинг, на котором попытался объяснить это решение (подробнее).

2. КОРОНАВИРУС. УКРАИНА НА ДВЕ НЕДЕЛИ ЗАКРЫВАЕТ ГРАНИЦУ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ. Украина закрывает границы на въезд для иностранных граждан на две недели, чтобы не допустить распространения в стране коронавируса. Ограничения вступят в силу через 48 часов. Граждане Украины смогут вернуться из стран, где бушует вирус, но будут проходить обсервацию (подробнее).

3. В УКРАИНЕ - ПЕРВАЯ СМЕРТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА. Сегодня, 13 марта, умерла 71-летняя женщина из города Радомышль в Житомирской области, у которой вчера был подтвержден положительный тест на коронавирус (подробнее).

4. ДЕПУТАТЫ ИЗ СН ОБРАТИЛИСЬ К ЗЕЛЕНСКОМУ ПО ПОВОДУ НОВЫХ МИНСКИХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ. Депутаты из фракции Слуга народа призвали президента обязать переговорщиков со стороны Украины вернуться в рамки законодательства и не допустить создания консультативного совета на переговорах в Минске в предложенной форме (подробнее).

5. ПЯТЬ КРУПНЕЙШИХ ТЕХНОКОМПАНИЙ ПОТЕРЯЛИ $416 МЛРД ЗА ОДИН ДЕНЬ. Пятерка крупнейших технологических компаний (Amazon, Apple, Alphabet, Facebook, Microsoft) за один день утратила в стоимости совокупно $416,63 млрд. Причиной падения стоимости акций стал коронавирус и экономическая неопределенность (подробнее).

6. БИТКОИН ПОТЕРЯЛ 50% ЗА ДВА ДНЯ. 13 марта цена криптовалюты Bitcoin упала на 32% до $3915, что было самым низким показателем с марта 2019 года. Это крупнейший обвал за историю (подробнее).

7. РЕФОРМА ГАСИ. ВМЕСТО СКАНДАЛЬНОГО ОРГАНА СОЗДАДУТ ТРИ НОВЫХ. Кабинет министров создает вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) три новых ведомства: Государственную сервисную службу градостроения; Государственное агентство техрегулирования и Государственную инспекцию градостроительства (подробнее).

8. УКРАИНА ГОТОВА ПРОДОЛЖАТЬ РЕФОРМЫ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МВФ ОТЧИТАЛСЯ В ВАШИНГТОНЕ. Представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне в четверг заявил, что новое правительство Украины готово продолжать тесное сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) (подробнее).

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