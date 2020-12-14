Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 14 декабря

1. COVID-19. СУТОЧНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОПУСТИЛАСЬ НИЖЕ 7000 ЧЕЛОВЕК, НО ПОВОДА ДЛЯ РАДОСТИ НЕТ. За вчера, 13 декабря, в Украине выявили 6451 нового заболевшего коронавирусной инфекцией (днем ранее – 9176), но и тестов за этот день было сделано втрое меньше обычного (подробнее).

2. УКРАИНА ПОДНЯЛАСЬ НА ШЕСТОЕ МЕСТО В МИРЕ ПО ТЕМПАМ РОСТА ЦЕН НА НЕДВИЖИМОСТЬ. Цены на жилую недвижимость в Украине выросли на 10,3% в годовом исчислении по итогам третьего квартала 2020 года (подробнее).

3. АКЦИИ УКРАИНСКОЙ ГОСКОМПАНИИ АРЕСТОВАЛИ ПО ИСКУ РОССИЙСКОГО ВЭБА. Восточно-Карибский верховный суд Британских Виргинских островов по ходатайству российской госкорпорации Внешэкономбанк постановил арестовать акции судоходной компании Fishing Company S.A. Эта компания находится в ведении Государственного рыболовного агентства Украины (подробнее).

4. "ГЛОБАЛЬНЫЙ ШПИОНАЖ". ЗА АТАКОЙ НА ОРГАНЫ США СТОЯТ ХАКЕРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ – WP. За шпионской кибератакой на Минфин и другие правительственные учреждения США стоят хакеры правительства России (подробнее).

5. КРЫМСКИЙ ВИНЗАВОД МАССАНДРА "КУПИЛИ" СТРУКТУРЫ, БЛИЗКИЕ К "ДРУЗЬЯМ ПУТИНА". Покупателем стало ООО "Южный проект", дочерняя компания банка "Россия" (подробнее).

6. НАВАЛЬНОГО ОТРАВИЛИ ВОСЕМЬ СОТРУДНИКОВ ФСБ: НАЗВАНЫ ИХ ИМЕНА И БИОГРАФИИ – РАССЛЕДОВАНИЕ. К отравлению российского оппозиционера Алексея Навального причастны восемь сотрудников Института криминалистики ФСБ, говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel (подробнее).

7. КАБМИН ВВЕЛ НОВЫЕ КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ С 19 ДЕКАБРЯ: СПИСОК. Кабинет министров опубликовал список новых карантинных ограничений, которые начнут действовать с 19 декабря (подробнее).

8. ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ, ВОЕННЫЕ, ЖУРНАЛИСТЫ. МИНСОЦ ХОЧЕТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА ПЕНСИЙ. Министерство социальной политики разработало законопроект, позволяющий проиндексировать пенсии для военнослужащих, чернобыльцев, журналистов, работников органов местного самоуправления и государственных служащих (подробнее).

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Вадим Ребрина

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