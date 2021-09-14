Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 14 сентября
1. ОБСТРЕЛЫ НА ДОНБАССЕ РАСТУТ В ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ. Глава украинской стороны СЦКК сообщил, что обстрелы на Донбассе растут в геометрической прогрессии на фоне российско-беларуских учений и предстоящих выборов в Госдуму РФ. Такого не было с 2016-го года. (подробнее)
2. СУД ПРАГИ АРЕСТОВАЛ УЧАСТНИКА ОККУПАЦИИ КРЫМА. Городской суд Праги, несмотря на предостережение России, отправил под стражу задержанного по запросу Украины гражданина России Александра Франчетти, которого обвиняют в участии в оккупации Крыма. (подробнее)
3. ДИНАМИКА ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ИЗ-ЗА COVID-19 ПРЕВЫСИЛА НОРМУ В ШЕСТИ ОБЛАСТЯХ. В Волынской, Львовской и Одесской областях не менее трех дней подряд динамика уровня госпитализации заболевших коронавирусом превышает норму в 50%. (подробнее)
4. ШМЫГАЛЬ РАССКАЗАЛ ПОДРОБНОСТИ О ГОСБЮДЖЕТЕ-2022. Кабинет министров передаст проект государственного бюджета на 2022 год в профильный комитет Верховной Рады 15 сентября. В него заложены рост налоговых поступлений и расходов на медицину. (подробнее)
5. ГОСБАНКИ В ТРИ РАЗА УВЕЛИЧИЛИ ПРИБЫЛЬ ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ. Прибыль государственных банков выросла в три раза во втором квартале 2021 года, по сравнению с первым кварталом, до 10,8 млрд грн. Основную часть данной суммы – 86% – обеспечила прибыль ПриватБанка в 9,2 млрд грн. (подробнее)
6. ЦЕНА НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ПРЕВЫСИЛА $800 ЗА ТЫСЯЧУ КУБОВ. Стоимость октябрьских фьючерсов на газ TTF на бирже Ice Futures достигла 65,5 евро кВт/ч, или $800,2 за 1000 кубометров. Это рекордная цена для данного периода года. (подробнее)
7. В МОЗ СООБЩИЛИ ПОДРОБНОСТИ О НОВЫХ COVID-СЕРТИФИКАТАХ. Получить внутренний сертификат на данный момент можно будет исключительно через Дию. Семейный врач их не выдает. (подробнее)
8. УКРАИНЕЦ ПОЛУЧИЛ ИГНОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ. В этом году Игнобелевская премия в номинации "Экономика" досталась украинскому исследователю Павлу Блавацкому за исследования связи между уровнем ожирения у политика и уровнем коррупции в стране.(подробнее)
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