Суд Праги арестовал участника оккупации Крыма, несмотря на предостережение России

Городской суд Праги отправил под стражу задержанного по запросу Украины гражданина России Александра Франчетти, которого обвиняют в участии в оккупации Крыма. Об этом сообщает чешское издание iDNES.cz.

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Ранее об аресте Франчетти написали российские СМИ, журналисты которых присутствовали на судебном заседании.

Франчетти с 1990-х имеет право на постоянное проживание в Чехии. В 2014 году он приехал в Крым, где, по информации правоохранителей, участвовал в создании незаконных вооруженных формирований и терроризировал проукраинское население. За оккупацию Крыма награжден медалью. Офис генпрокурора открыл против россиянина уголовное дело. Суд арестовал его заочно.

12 сентября Франчетти задержали в аэропорту Праги по запросу Украины.

13 сентября в МИД сообщили, что Украина заканчивает работу над обеспечением выдачи Франчетти Чехией.

Сегодня в МИД РФ назвали задержание Франчетти "деструктивной линией Праги" и "предупредили" о возможном ухудшении отношений с Чехией и об ответной реакции со стороны РФ.

Вадим Ребрина

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