Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 15 декабря

1. КОЛЛЕГИЯ ВЫБОРЩИКОВ ИЗБРАЛА БАЙДЕНА ПРЕЗИДЕНТОМ США, ОН ПОЛУЧИЛ БОЛЕЕ 300 ГОЛОСОВ. Джо Байден выиграл голосование в коллегии выборщиков на президентских выборах в США (подробнее).

2. САНКЦИИ УЖЕ ГОТОВЯТСЯ. РЕЗНИКОВ ОТРЕАГИРОВАЛ НА "ПРОДАЖУ" ВИНЗАВОДА МАССАНДРА В КРЫМУ. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий инициирует введение национальных санкций против лиц, причастных к "продаже" крымского винзавода Массандра (подробнее).

3. РАДА ПРОДЛИЛА НА ГОД ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ОБ ОСОБОМ СТАТУСЕ ОРДЛО. Верховная Рада продлила на год действие закона об особом порядке самоуправления на временно оккупированной Россией части востока Украины (подробнее).

4. КРИЗИС С КСУ. РАДА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ВОССТАНОВЛЕНИИ РАБОТЫ НАПК. Верховная Рада приняла за основу и в целом закон о восстановлении институционального механизма предотвращения коррупции. Он позволит возобновить работу Национального агентства по предотвращению коррупции (подробнее).

5. КАК БИЗНЕСУ ВЕРНУТЬ УПЛАЧЕННЫЙ В 2020 ГОДУ ЕДИНЫЙ СОЦВЗНОС: УСЛОВИЯ И СРОКИ. Стартовала еще одна программа компенсации для бизнеса из-за усиления карантинных ограничений. Это единовременная компенсация субъектам хозяйствования уплаченного в 2020 году Единого социального взноса (подробнее).

6. ФОПЫ СНОВА ВЫШЛИ ПОД РАДУ. МЕЖДУ МИТИНГУЮЩИМИ И ПОЛИЦИЕЙ ПРОИЗОШЛА СТЫЧКА. Участники акции требуют от Рады рассмотреть и принять предложенные законопроекты по упрощенному налогообложению для ФЛП (подробнее).

7. ЗЕЛЕНСКИЙ БУДЕТ НА ЗАСЕДАНИИ СЛУГИ НАРОДА. ОБСУДЯТ КАНДИДАТУРЫ НОВЫХ МИНИСТРОВ: ИМЕНА. Президент Владимир Зеленский примет участие в заседании фракции Слуга народа, где планируют обсудить кандидатуры на ряд министерских должностей (подробнее).

8. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА ГОСБЮДЖЕТ НА 2021 ГОД. ДЕТАЛИ. Сегодня, 15 декабря, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "О государственном бюджете Украины на 2021 год" (подробнее).

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Вадим Ребрина

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