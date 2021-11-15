Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 15 ноября

1. СИТУАЦИЯ НА ГРАНИЦЕ ТРЕБУЕТ. КУЛЕБА ВСТРЕЧАЕТСЯ С РУКОВОДСТВОМ НАТО И МИНИСТРАМИ СТРАН ЕС. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба находится в Брюсселе: с раннего утра у него проходят встречи и консультации с чиновниками и функционерами как ЕС, так и НАТО. По словам главы МИД, столь плотный график – из-за напряженной ситуации вокруг Украины (подробнее).

2. ЗАПАД ПРЕДУПРЕДИЛ УКРАИНУ О "ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТИ" ВТОРЖЕНИЯ РОССИИ ЭТОЙ ЗИМОЙ – FT. Западные спецслужбы говорят о "высокой вероятности", что Россия попытается дестабилизировать Украину этой зимой, применяя, в том числе, военные методы (подробнее).

3. ЭКСПОРТ IT-УСЛУГ В УКРАИНЕ ВЫРОС БОЛЕЕ ЧЕМ НА ТРЕТЬ. Экспорт услуг IT в Украине за девять месяцев 2021 года вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (подробнее).

4. МЫ ВИДИМ КРУПНОЕ И НЕОБЫЧНОЕ НАРАЩИВАНИЕ РОССИЙСКИХ ВОЙСК У ГРАНИЦ УКРАИНЫ – ГЕНСЕК НАТО. Организация Североатлантического договора видит у границ Украины и на временно оккупированных территориях "значительную" и "необычную" концентрацию войск РФ (подробнее).

5. УКРГАЗБАНК ПОЛУЧИЛ РЕКОРДНУЮ ПРИБЫЛЬ В 2,7 МЛРД ГРН. За январь-октябрь государственный Укргазбанк заработал 2,7 млрд грн, что почти в 4 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году (994 млн грн) (подробнее).

6. ГАЗПРОМ ОТКАЗАЛСЯ БРОНИРОВАТЬ ДОПМОЩНОСТИ ДЛЯ ТРАНЗИТА ГАЗА: ЦЕНЫ В ЕВРОПЕ ВЗЛЕТЕЛИ. Российский Газпром снова отказался бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину на декабрь (подробнее).

7. ЧВК ВАГНЕРА. ТСК ОЗВУЧИЛА ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ: ПРИЧАСТНОСТИ ЗЕЛЕНСКОГО И ЕРМАКА НЕ НАШЛА. Временная следственная комиссия Верховной Рады (ТСК) не нашла доказательств причастности президента Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака к "отсрочке" спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера летом 2020-го (подробнее).

8. СЛУГА НАРОДА ИЗБРАЛА НОВУЮ ГЛАВУ ПАРТИИ: КТО ОНА. Замглавы фракции Слуга народа Елена Шуляк возглавила партию Слуга Народа. Такое решение принято сегодня на съезде партии (подробнее).

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Вадим Ребрина

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