Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 16 декабря
16.12.2020, 19:00
1. У ЗЕЛЕНСКОГО ПОЛАГАЮТ, ЧТО БОЙЦОВ АТО-ООС В ГААГЕ НЕ БУДУТ СУДИТЬ: ОБЪЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ. Международный уголовный суд в Гааге, который в декабре 2020-го завершил предварительный анализ оккупации Крыма и войны на Донбассе, не станет инкриминировать какие-либо дела против сил АТО/ООС, потому что Украина уже сама расследовала преступления своих военнослужащих (Подробнее).
2. СТОИМОСТЬ БИТКОИНА ОБНОВИЛА ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ. Курс самой популярной криптовалюты в мире Bitcoin поднялся до $20 619, что стало историческим максимумом (Подробнее).
3.ПОПУЛЯРНЫЙ ПРЕПАРАТ ОКАЗАЛСЯ БЕСПОЛЕЗНЫМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ COVID-19 В БОЛЬНИЦЕ – ИССЛЕДОВАНИЕ. Широко используемый антибиотик азитромицин, который в начале пандемии коронавируса приобрел глобальную популярность, бесполезен при лечении госпитализированных пациентов с COVID-19 (Подробнее).
4. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА ЗАКОН ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЯХ С ПРАВКАМИ ЗЕЛЕНСКОГО. Верховная Рада во втором чтении приняла за основу законопроект "Об электронных коммуникациях" (№3014) с предложениями президента Зеленского (Подробнее).
5. "ОНА – МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА". НАБУ ПЕРЕХВАТИЛО РАЗГОВОР ТОП-МЕНЕДЖЕРА ДТЭК. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) заявляет, что следствие в деле Роттердам+ зафиксировало факты, которые могут свидетельствовать о влиянии группы компаний – инициатора введения этой формулы (ДТЭК Рината Ахметова, – ред.) – на кадровые назначения во власти (Подробнее).
6. ЗЕЛЕНСКИЙ СТАЛ ПОЛИТИКОМ ГОДА, ОН ЖЕ – РАЗОЧАРОВАНИЕ 2020-ГО: ОПРОС РАЗУМКОВА. Украинцы считают президента как политиком 2020 года, так и главным разочарованием (Подробнее).
7. СЕЙЧАС В РАДУ ПРОХОДЯТ ЧЕТЫРЕ ПАРТИИ. ЕЩЕ ДВЕ НА ГРАНИ ПОГРЕШНОСТИ. Если бы выборы прошли уже в ближайшее воскресенье, то в Верховную раду попали бы четыре партии: Слуга народа, Евросолидарность, ОПЗЖ и Батькивщина преодолевает порог в 5% (Подробнее).
8. КИЕВСКИЙ ОТЕЛЬ ДНЕПР РЕГИСТРИРУЕТ ТОРГОВУЮ МАРКУ КАЗИНО. ЧАО "Отель Днепр" подала заявку и начала регистрацию торговой марки "Dnipro Casino" (Подробнее).
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