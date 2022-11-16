Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 16 ноября

1. ГДЕ ВОССТАНОВИЛИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: У ЗЕЛЕНСКОГО РАССКАЗАЛИ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ОБЛАСТЯХ. Работы по восстановлению электроснабжения в части регионов Украины уже завершены, в других стабилизирована ситуация и соответствующие службы продолжают работать (подробнее).

2. БАЙДЕН СООБЩИЛ G7 И НАТО, ЧТО В ПОЛЬШЕ УПАЛА РАКЕТА УКРАИНСКОЙ ПВО – REUTERS. Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что взрыв в Польше спровоцировала ракета украинской противовоздушной обороны (подробнее).

3. ПОЛЬША НЕ ВИДИТ ПРИЗНАКОВ УМЫШЛЕННОГО НАПАДЕНИЯ РОССИИ – "АКТИВАЦИЯ СТАТЬИ НАТО НЕ НУЖНА". Нет никаких признаков, что падение ракеты на территории Польши во время массированного удара России по Украине было умышленным нападением на Польшу, заявил президент Анджей Дуда (подробнее).

4. СТОЛТЕНБЕРГ: УКРАИНА НЕ ВИНОВНА В ИНЦИДЕНТЕ С ПОЛЬШЕЙ. РФ НЕСЕТ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. По предварительному анализу, в Польше, вероятно, упала ракета украинской ПВО, которая отражала российский ракетный удар. Но вины Украины в этом нет, заявил на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг (подробнее).

5. РАКЕТА В ПОЛЬШЕ. УКРАИНА ОЖИДАЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПРИЧАСТНОСТИ УКРАИНСКОЙ ПВО – СНБО Украина выступает за совместное с партнерами максимально подробное изучение инцидента с падением ракеты на территории Польши. Также Украина ожидает от партнеров информацию, на основании которой был сделан вывод о том, что речь идет о ракете украинской ПВО (подробнее).

6. МИНЮСТ ПОДАЛ ИСК О КОНФИСКАЦИИ АКТИВОВ ЯНУКОВИЧА. Министерство юстиции подало иск о взыскании в доход государства активов бывшего президента Украины Виктора Януковича (подробнее).

7. РАДА ПРОДОЛЖИЛА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И МОБИЛИЗАЦИЮ ДО 19 ФЕВРАЛЯ. Верховная Рада продлила срок действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней – до 19 февраля 2023 (подробнее).

8. ЗЕЛЕНСКИЙ: ПО ДАННЫМ ВОЕННЫХ, В ПОЛЬШЕ УПАЛА НЕ УКРАИНСКАЯ РАКЕТА. ОН ПРИВЕЛ ФАКТЫ. Президент Владимир Зеленский заявил, что из 25 ударов с падением ракеты или ее обломков на территории Польши во времени совпадает только один. По данным украинских военных, эта ракета разорвалась в воздухе на украинской территории (подробнее).

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Вадим Ребрина

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