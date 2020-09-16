Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 16 сентября

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ – РЕКОРД ПО ЧИСЛУ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ ЗА СУТКИ: ДИНАМИКА ЭПИДЕМИИ. За прошедшие сутки в Украине появились 2958 новых заболевших коронавирусом (сутками ранее — 2905). Также вчера от коронавируса умерли 76 человек – это наибольшее число летальных исходов за сутки с начала эпидемии (подробнее).

2. НОВИНКИ ОТ APPLE 2020. ЧТО ПРЕЗЕНТОВАЛА КОМПАНИЯ: ФОТО, ВИДЕО. Apple 15 сентября представила свои продукты – новое поколение смарт-часов Watch Series 6 и планшетов iPad (подробнее).

3. РЕЙТИНГ ЗЕЛЕНСКОГО СНИЖАЕТСЯ, НО ПОЧТИ В ДВА РАЗА ВЫШЕ, ЧЕМ У КОНКУРЕНТОВ – ОПРОС РЕЙТИНГА. На втором месте в президентском рейтинге – один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко, на третьем – пятый президент Петр Порошенко (подробнее).

4. В RENAULT РАССКАЗАЛИ, КАКОЙ АВТОМОБИЛЬ БУДУТ СОБИРАТЬ НА ЗАЗЕ: ФОТО, ВИДЕО. В Запорожье будут собирать автомобили Renault Arkana (подробнее).

5. ВЛАДЕЛЕЦ NOVUS ПОКУПАЕТ СЕТЬ МАГАЗИНОВ BILLA. Rewe International AG продает 100% в капитале "Билла-Украина" владельцу сети Novus (подробнее).

6. РАДА ГОТОВИТ НОВЫЕ ШТРАФЫ ЗА ПЕРЕГРУЗ. ПЛАТИТЬ ЗАСТАВЯТ И СОБСТВЕННИКОВ, И ВОДИТЕЛЕЙ ФУР. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3743 об изменениях административного кодекса, касающихся габаритно-весового контроля (подробнее).

7. КОРОНАВИРУС. ПРАВИТЕЛЬСТВО РАЗРЕШИЛО РАБОТУ ДЕТСКИХ САДОВ И ШКОЛ В КРАСНОЙ ЗОНЕ. Отныне красный уровень карантина будут вводить только в населенных пунктах, где пять дней подряд загруженность больничных коек составляет не меньше 75% (подробнее).

8. КСУ ПРИЗНАЛ НЕКОНСТИТУЦИОННЫМИ ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ЗАКОНА О НАБУ – ИСТОЧНИК. Конституционный суд вынес решение по делу о конституционности ряда норм закона о Национальном антикоррупционном бюро (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Дороги Зеленського: П'ять проблем великого будівництва

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.