Коронавирус. В Украине – рекорд по числу летальных случаев за сутки: динамика эпидемии

За прошедшие сутки в Украине от коронавируса выздоровели 1514 человек, умерли 76 пациентов

За прошедшие сутки в Украине появились 2958 новых заболевших коронавирусом (сутками ранее — 2905). Также вчера от коронавируса умерли 76 человек – это наибольшее число летальных исходов за сутки с начала эпидемии. Данные об этом были опубликованы на сайте Совета нацбезопасности и обороны.

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Всего с начала эпидемии в стране было зарегистрировано 162 660 случаев COVID-19, выздоровели 72 324 украинцев (за последние сутки — 1514, сутками ранее – 1267), умерли 3340 пациентов (за сутки — 76, сутками ранее – 53).

Больше всего заболевших за эти сутки появилось в Тернопольской области (380), меньше всего — в Кировоградской области (5). А лидером по общему количеству случаев COVID-19 сейчас является Киев (18 070).

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Владислав Сердюк

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