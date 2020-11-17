Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 17 ноября

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1. АНАЛИТИКИ CITI ПРОГНОЗИРУЮТ ОБВАЛ ДОЛЛАРА НА 20% ИЗ-ЗА ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА. В следующем году курс доллара может упасть на 20%, если вакцины от коронавируса будут широко распространены и помогут оживить мировую торговлю и экономический рост, говорится в аналитической записке Citigroup (подробнее ).

2. НЕМЧИНОВ ОБЪЯСНИЛ, ГДЕ ПЛАНИРУЮТ ПРОВЕСТИ МАССОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА COVID-19. В Украине планируют запустить массовое тестирование в красных карантинных показателях с помощью экспресс-тестов на COVID-19, министр Кабинета Министров Олег Немчинов (подробнее ).

3. УКРАИНА ПОДНЯЛАСЬ В ГЛОБАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ: В СВОЕМ РЕГИОНЕ – ПОСЛЕДНЯЯ . Украина заняла 92 место в глобальном рейтинге благосостояния Международной аналитической организации Legatum Institute, поднявшись за год на четыре позиции (подробнее ).

4. "ЛУЧШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ С ВЕСНЫ". ШМЫГАЛЬ ОТЧИТАЛСЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КАРАНТИНА ВЫХОДНОГО ДНЯ. На прошлом уик-энде мобильность населения в больших городах Украины снизилась до наименьших с показателей весны. Это следствие карантина выходного дня, который введен для борьбы с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль (подробнее ).

5. ДЕПУТАТЫ НЕ СМОГЛИ ОТСРОЧИТЬ КАССОВЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ ФОПОВ: ПОД РАДОЙ СТОЛКНОВЕНИЯ – ВИДЕО . Верховная Рада отклонила законопроект №4313-д об отсрочке на год обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей. За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 17 народных депутатов (подробнее ).

6. РОТТЕРДАМ +: ЧУМАК ОТКАЗАЛСЯ ОТ ЖАЛОБЫ В ВАКС НА ЗАКРЫТИЕ ДЕЛА. ПОЧЕМУ ЭТО ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ . Адвокат бывшего заместителя генерального прокурора Виктора Чумака отозвал апелляционную жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда об отказе в возобновлении дела Роттердам +. На этом основании коллегия судей Апелляционная палаты ВАКС закрыло апелляционное производство (подробнее ).

7. ВЫСШИЙ АНТИКОРСУД ОТМЕНИЛ СВОЙ ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ ПРИГОВОР ИЗ-ЗА РЕШЕНИЯ КСУ. Высший антикоррупционный суд отменил приговор против судьи Апелляционного суда Днепропетровской области в отставке Надежды Посунся, которая обвинялась в умышленном непредставлении е-деклараций (подробнее).

8. ФУТБОЛ. МАТЧ ШВЕЙЦАРИЯ – УКРАИНА ОТМЕНЕН: УКРАИНСКАЯ КОМАНДА ОТПРАВЛЕНА НА КАРАНТИН . Матч Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии, который должен был состояться сегодня, 17 ноября, отмена из-за вспышки коронавируса в украинской команде (подробнее ).

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Арина Толина

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