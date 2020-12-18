Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 18 декабря

1. НАБУ ПРЕДЪЯВИЛО ПОДОЗРЕНИЕ ЗАМГЛАВЫ ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА ТАТАРОВУ. ЕМУ ГРОЗИТ ОТ 4 ДО 8 ЛЕТ. Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специальной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении замглавы Офиса президента Олегу Татарову (Подробнее).

2. ЭНЕРГОАТОМ БУДЕТ ДОБИВАТЬСЯ ОТ РОССИИ КОМПЕНСАЦИИ ЗА КРЫМСКИЕ АКТИВЫ. НАЭК "Энергоатом" начинает процесс против России о компенсации за активы, утраченные в Крыму (Подробнее).

3. МИНИСТРОМ ПО ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ НАЗНАЧЕНА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР СБУ ЛАПУТИНА. "За" проголосовали 248 нардепов, "против" – 0, "воздержались" – 60 (Подробнее).

4. АМКУ ЗАКРЫЛ ДЕЛО ПО ФОРМУЛЕ РОТТЕРДАМ+. Антимонопольный комитет закрыл расследование по делу Роттердам+ против Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (Подробнее).

5. КРУШЕНИЕ АН-26 ПОД ЧУГУГЕВОМ. ОБЪЯВЛЕНО ПОДОЗРЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЗДУШНЫХ СИЛ. Государственное бюро расследований объявило подозрение в служебной халатности командующему Воздушных сил Сергею Дроздову в деле о крушении под Чугуевом самолета Ан-26 ВС ВСУ (Подробнее).

6. В 10 РАЗ ВЫШЕ НОМИНАЛА. СПИРТЗАВОД В ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДАН ЗА РЕКОРДНУЮ ЦЕНУ. Фонд государственного имущества продал на приватизационном аукционе Вишняковский спиртзавод в Полтавской области (Подробнее).

7. МЕССИ И РОНАЛДУ ПРОИГРАЛИ. FIFA НАЗВАЛА ЛУЧШЕГО ФУТБОЛИСТА СЕЗОНА. Польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски стал лучшим футболистом сезона 2019/20 (Подробнее).

8. В США ОДОБРИЛИ ВТОРУЮ ВАКЦИНУ ОТ COVID-19. ТРАМП ЗАЯВИЛ О НАЧАЛЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ MODERNA. В Соединенных Штатах одобрили для использования вторую вакцину от коронавирусной болезни COVID-19 (Подробнее).

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