Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 18 февраля

1. ПУТИН ПРИДУМАЛ, ПОЧЕМУ ЕВРОПА ХОЧЕТ ОСТАНОВИТЬ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2. В УКРАИНЕ ОТВЕТИЛИ. Президент России Владимир Путин считает, что европейские страны блокируют строительство российского газопровода Северный поток-2 не из-за действий России, а из-за "своих планов на Украину" (подробнее).

2. С 1 АПРЕЛЯ В УКРАИНЕ МОЖЕТ ВЫРАСТИ ТАРИФ НА ПЕРЕДАЧУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Нацкомиссия, осуществляющая регулирование энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) опубликовала для общественного обсуждения проект постановления о повышении с 1 апреля тарифа на передачу электроэнергии для НЭК "Укрэнерго" с 293,93 до 316,08 грн/МВт-ч, или на 7,5% (подробнее).

3. "ВЛАСТНЫЙ РЕСУРС ОБЪЕДИНЯЕТСЯ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ НАБУ". РЕАКЦИЯ БЮРО НА ЗАКОНОПРОЕКТ КАБМИНА. Законопроект о Национальном антикоррупционном бюро, который отстранит его директора Артема Сытника от должности – это "шаг к уничтожению ведомства". Так заявили в НАБУ в ответ на подготовку документа к парламентскому голосованию (подробнее).

4. В ПОИСКАХ ВОВКА. В НАБУ РАССКАЗАЛИ, ПОЧЕМУ НЕ ВЫХОДИТ ДОСТАВИТЬ В СУД ГЛАВУ ОАСК – ВИДЕО. Детективы Национального антикоррупционного бюро не смогли принудительно доставить в суд главу ОАСК Павла Вовка, сетуют, что тот "нарушает процессуальные обязанности", а генпрокурор Ирина Венедиктова "бездействует" (подробнее).

5. НАФТОГАЗ ИНВЕСТИРУЕТ В ДОБЫЧУ ГАЗА К 2025 ГОДУ $7 МЛРД. НАК Нафтогаз Украины планирует инвестировать к 2025 году в добычу природного газа $7,3 млрд (подробнее).

6. РАДА НАЗНАЧИЛА СУДЬЕЙ КСУ КАНДИДАТА ОТ СЛУГИ НАРОДА ВИКТОРА КИЧУНА. Адвокат Виктор Кичун назначен судьей Конституционного суда по квоте парламента. Его кандидатуру выдвинула фракция Слуга народа (подробнее).

7. ДЕБАЛЬЦЕВО, ИЛОВАЙСК. СБУ СООБЩИЛА ПОДОЗРЕНИЕ ЗАММИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ ГЕНЕРАЛУ КАРТАПОЛОВУ. СБУ сообщила подозрение заместителю министра обороны РФ, генерал-полковнику Андрею Картаполову. По данным ведомства, он руководил захватом Дебальцево и организовывал убийство украинских военных в Иловайске (подробнее).

8. РАДА ПОДДЕРЖАЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О РАСТАМОЖКЕ АВТО. НЕ ТОТ, ЧТО ХОТЕЛИ "ЕВРОБЛЯХЕРЫ". Депутаты Верховной Рады 254 голосами поддержали в первом чтении законопроекты №4643-д и №4644-д об упрощенном режиме налогообложения бывших в употреблении автомобилей, завезенных из-за границы (подробнее).

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Вадим Ребрина

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