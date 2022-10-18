Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 18 октября

1. ДНЕПР. РФ НАНЕСЛА РАКЕТНЫЕ УДАРЫ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ, ПОДНИМАЕТСЯ ДЫМ — ФОТО. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре Днепра, есть серьезные разрушения (подробнее).

2. КИЕВ АТАКОВАН: ТРИ УДАРА РОССИИ ПО ОБЪЕКТУ ЭНЕРГЕТИКИ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ ДНЕПРА. 18 октября, около 09:00, на левом берегу в Киеве прогремели по меньшей мере три взрыва (подробнее).

3. УКРАИНЕ СТОИТ БЫТЬ ГОТОВОЙ К ОТКЛЮЧЕНИЯМ СВЕТА, ТЕПЛА И ВОДЫ. СИТУАЦИЯ КРИТИЧЕСКАЯ — ОФИС ПРЕЗИДЕНТА. Всем регионам Украины следует быть готовыми к возможным отключениям электроснабжения, воды и тепла после ударов по инфраструктуре (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ: РОССИЯ РАЗРУШИЛА 30% ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ УКРАИНЫ. ПЕРЕГОВОРОВ С ПУТИНЫМ НЕ БУДЕТ. Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты разрушили 30% украинских электростанций с 10 октября (подробнее).

5. УКРАИНА ПОЛУЧИЛА 2 МЛРД ЕВРО МАКРОФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ОТ ЕВРОСОЮЗА. Украина во вторник, 18 октября, получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза (подробнее).

6. РАДА УВЕЛИЧИЛА РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 387 МЛРД ГРН. ДЕНЬГИ НУЖНЫ ДЛЯ ОБОРОНЫ. Верховная Рада во вторник, 18 октября, увеличила на 386,9 млрд грн расходы общего фонда государственного бюджета. Деньги преимущественно пойдут на нужды национальной безопасности и обороны – Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины и т.п. (подробнее).

7. ПАРЛАМЕНТ ЭСТОНИИ НАЗВАЛ РЕЖИМ РОССИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ. У ЗЕЛЕНСКОГО ОТРЕАГИРОВАЛИ. 18 октября парламент Эстонии (Рийгикогу) принял заявление, в котором осуждает незаконную аннексию территории Украины и объявляет российский режим террористическим (подробнее).

8. КУЛЕБА ПРЕДЛОЖИЛ ЗЕЛЕНСКОМУ РАЗОРВАТЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С ИРАНОМ. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предлагает разорвать дипломатические отношения с Ираном (подробнее).

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Вадим Ребрина

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