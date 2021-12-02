Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 2 декабря

1. В УКРАИНЕ ПОВЫСИЛИ ТАРИФ НА ПЕРЕДАЧУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ УКРЭНЕРГО. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), увеличила тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 2022 году на 17,6% (подробнее).

2. ПОСЛЫ G7 ПРИЗВАЛИ УКРАИНУ ИЗБРАТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ САП – "БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЙ И ПРОЗРАЧНО". Специализированного антикоррупционного прокурора в Украине должны избрать без дальнейших промедлений и в полной прозрачности, заявили послы стран Большой семерки (подробнее).

3. НБУ БУДЕТ РАССЧИТЫВАТЬ КУРС ГРИВНИ ПО-НОВОМУ. Национальный банк Украины с 4 января будет рассчитывать официальный курс гривни к иностранным валютам и справочное значение курса гривни к доллару США по обновленной методологии и публиковать значение официального курса гривни к иностранным валютам, а также учетную цену банковских металлов на полчаса раньше (подробнее).

4. МИНЭКОНОМИКИ СНИЗИЛО ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН И ДИЗТОПЛИВО. Министерство экономики 2 декабря обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 25,88 грн/литр и дизтоплива – 23,27 грн/литр, из которых рассчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС (подробнее).

5. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА ГОСБЮДЖЕТ-2022. 2 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении проект госбюджета на 2022 год. Документ в целом поддержали 268 парламентариев (подробнее).

6. РАДА ПРОДЛИЛА НА ГОД ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ОБ ОСОБОМ СТАТУСЕ ОРДЛО: КТО КАК ГОЛОСОВАЛ. В пояснительной записке сказано, что продление срока "дает дополнительные возможности для мирного урегулирования ситуации в ОРДЛО на основе принципов и норм международного права и устава ООН" (подробнее).

7. ГАЗПРОМ КУПИЛ СОЦСЕТИ ВКОНТАКТЕ И ОДНОКЛАССНИКИ. Российский холдинг USM бизнесмена Алишера Усманова продал свою долю акций компании VK. Покупателем стала СОГАЗ, дочерняя компания "Газпрома". Акции VK на фоне продажи выросли на 3,4% – до 1308 рублей (484 грн) (подробнее).

8. "ВАЖНЫЕ НОВОСТИ ИЗ БРЮССЕЛЯ". ЕС ВЫДЕЛИТ 31 МЛН ЕВРО НА УКРЕПЛЕНИЕ АРМИИ УКРАИНЫ. Европейский Союз выделит 31 млн евро на укрепление армии Украины (подробнее).

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Вадим Ребрина

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