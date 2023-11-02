Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 2 ноября

1. Мобилизация. Forbes пишет, что Минобороны подготовило реформу военкоматов: концепция. Министерство обороны намерено комплексно реформировать территориальные центры комплектования (военкоматы). Forbes Украина пишет, что в июне 2023 года ведомство разработало концепцию реформы ТЦК, для чего наняли бизнес-аналитиков (подробнее).

2. Залужный: Требуется прорыв в технологиях войны. Иначе рано или поздно у нас не хватит людей. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что задержка со снабжением оружия союзниками Украины, хоть и разочаровывает, не является основной причиной ее затруднительного положения. Основная причина состоит в том, что эту войну невозможно выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами, заявил он в интервью The Economist. Иначе у Украины просто первыми закончатся солдаты (подробнее).

3. Nestle в списке международных спонсоров войны: как и 80 лет назад, кормит агрессора – НАПК. Швейцарская корпорация Nestle продолжает работать в России, снабжает товарами агрессора и расширяет свою российскую производственную базу. Это стало основанием для внесения Nestle в перечень международных спонсоров войны, сообщают в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (подробнее).

4. Подозреваемый нардеп Дубневич оказался за границей, в последний раз его видели в Венгрии. Высший антикоррупционный суд 2 ноября объявил в международный розыск депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича, подозреваемого в хищении газа на сумму 2,1 млрд грн. Об этом из зала суда сообщил Центр противодействия коррупции (подробнее).

5. Зеленский: РФ пыталась наступать на Угледар, потеряла десятки единиц техники, много пехоты. Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты пытались наступать в направлении Угледара. По его словам, украинские воины отразили штурм россиян, враг понес тяжелые потери — десятки единиц техники, множество убитых и раненых (подробнее).

6. Активы в Крыму: ДТЭК выиграла суд против РФ, компании должны выплатить $267 млн компенсации. Международный арбитражный суд в Гааге полностью удовлетворил иск компании ДТЭК против страны-агрессора Российской Федерации за захваченные активы в оккупированном Крыму. Арбитраж присудил России выплатить украинской компании компенсацию ущерба в размере $267 млн, содержащую проценты и судебные расходы на дату решения (подробнее).

7. Германия передала новую партию помощи Украине: дюжина БТР, радары для ЗРК IRIS-T и другое. Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошла дюжина бронетранспортеров, радары для зенитно-ракетного комплекса IRIS-T, комплекты зимней формы и дроны. Об этом говорится в сообщении правительства ФРГ (подробнее).

8. Данилов прокомментировал тезис, что воевать или служить "будут все": Это аксиома. Тезис, что воевать или служить придется всем, – это аксиома, когда армия пользуется дальнобойным оружием, то возраст военнослужащих не имеет значения. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью для LIGA.net (подробнее).

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