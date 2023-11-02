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Вісім головних новин України та світу на 19:00 2 листопада

Этот материал также доступен на русском
02.11.2023, 19:00
Вісім головних новин України та світу на 19:00 2 листопада - Фото
Валерій Залужний (Фото: Офіс президента)

1. Мобілізація. Forbes пише, що Міноборони підготувало реформу військкоматів: концепціяМіністерство оборони має намір комплексно реформувати територіальні центри комплектування (військкомати). Forbes Україна пише, що у червні 2023 року відомство розробило концепцію реформи ТЦК, для чого було найнято бізнес-аналітиків (детальніше).

2. Залужний: Потрібен прорив у технологіях війни. Інакше рано чи пізно у нас не вистачить людейГоловнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що затримка з постачанням зброї союзниками України, хоч і розчаровує, не є основною причиною її скрутного становища. Основна причина — у тому, що цю війну неможливо виграти зброєю минулого покоління та застарілими методами, заявив він в інтерв'ю The Economist. Інакше в України просто першими закінчаться солдати (детальніше).

3. Nestle у списку міжнародних спонсорів війни: як і 80 років тому, годує агресора — НАЗКШвейцарська корпорація Nestle продовжує працювати в Росії, постачає товари агресору та розширює свою російську виробничу базу. Це стало підставою для внесення Nestle до переліку міжнародних спонсорів війни, повідомляють у Національному агентстві з питань запобігання корупції (детальніше).

4. Підозрюваний нардеп Дубневич опинився за кордоном, востаннє його бачили в УгорщиніВищий антикорупційний суд 2 листопада оголосив у міжнародний розшук депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича, якого підозрюють у розкраданні газу на суму 2,1 млрд грн. Про це з зали суду повідомив Центр протидії корупції (детальніше).

5. Зеленський: РФ намагалася наступати на Вугледар, втратила десятки одиниць техніки, багато піхотиПрезидент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти намагалися наступати у напрямку Вугледара. За його словами, українські воїни відбили штурм росіян, ворог зазнав тяжких втрат — десятки одиниць техніки, безліч убитих та поранених (детальніше).

6. Активи у Криму: ДТЕК виграла суд проти РФ, компанії мають виплатити $267 млн компенсаціїМіжнародний арбітражний суд в Гаазі повністю задовольнив позов компанії ДТЕК проти країни-агресора Російської Федерації за захоплені активи в окупованому Криму. Арбітраж присудив Росії виплатити українській компанії компенсацію збитків в розмірі $267 млн, що містить проценти та судові витрати на дату рішення (детальніше).

7. Німеччина передала нову партію допомоги Україні: дюжина БТР, радари для ЗРК IRIS-T та іншеНімеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, в який, зокрема, увійшла дюжина бронетранспортерів, радари для зенітно-ракетного комплексу IRIS-T, комплекти зимової форми та дрони. Про це йдеться у повідомленні уряду ФРН (детальніше).

8. Данілов прокоментував тезу, що воювати або служити "будуть всі": Це аксіомаТеза, що воювати або служити доведеться всім, – це аксіома, коли армія користується далекобійною зброєю, то вік військовослужбовців не має значення. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю для LIGA.net (детальніше).

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