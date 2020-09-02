Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 2 сентября

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1. ПОРТАЛ ДИЯ ПРИОСТАНОВИЛ РЕГИСТРАЦИЮ ФОП. На портале планируют доработать функционал и усовершенствовать процесс получения услуг, после чего он вновь будет запущен (подробнее).

2. НАВАЛЬНЫЙ БЫЛ ОТРАВЛЕН ЯДОМ ИЗ ГРУППЫ "НОВИЧОК". Правительство Германии заявило, что в организме российского оппозиционера были найдены следы химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия (подробнее).

3. МИНФИН ЗА НЕДЕЛЮ УТРОИЛ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ОВГЗ. Министерство финансов привлекло 2,8 млрд грн от выпуска годовых облигаций внутреннего госзайма (подробнее).

4. ЛАВРОВ НАСЧИТАЛ 200 "БАНДЕРОВЦЕВ" В БЕЛАРУСИ. Глава МИД России заявил, что экстремисты из Украины пытаются радикализировать протесты против Лукашенко. В Нацкорпусе это заявление назвали "бредом грустной лошади", а в МИД Украины — "плодом болезненной фантазии" (подробнее).

5. СУД ПОЛТАВЫ ЗАПРЕТИЛ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ ВАВРЫША В КИЕВЕ. Суд наложил арест на два земельных участка, на которых велось строительство ЖК столичного застройщика Андрея Ваврыша (подробнее).

6. FACEBOOK И TWITTER ЗАБЛОКИРОВАЛИ НОВУЮ СЕТЬ РОССИЙСКИХ ФЕЙКОВЫХ АККАУНТОВ. Расследование Facebook показало, что Россия использовала более 450 фейковых страниц в Пакистане и псевдомедиа в США (подробнее).

7. УКРАИНА ПРОШЛА ПИК ВЫПЛАТ ПО ВНЕШНЕМУ ДОЛГУ В 2020 ГОДУ. ОСТАЛОСЬ ОТДАТЬ ЕЩЕ $5 МЛРД. Украиной был осуществлен платеж на сумму более $2 млрд грн, из которых $1,69 млрд пошли на погашение еврооблигаций (подробнее).

8. ИМПОРТ ГАЗА В УКРАИНУ ВЫРОС НА ТРЕТЬ, ПОБИВ ПЯТИЛЕТНИЙ РЕКОРД. Оператор ГТС Украины за восемь месяцев текущего года транспортировал 12,5 млрд кубометров газа из Европы по заказу своих клиентов (подробнее).

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Дарья Мостовая

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