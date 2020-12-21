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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 20 декабря

21.12.2020, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 20 декабря - Фото

1. СТЕПАНОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ COVID-19 СНИЖАЕТСЯ ТРЕТЬЮ НЕДЕЛЮ ПОДРЯД. В Украине уже третью неделю наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом (Подробнее). 

2. ДЕЛО УКРСПЕЦЭКСПОРТА. НАБУ СООБЩИЛО О ПОДОЗРЕНИИ СЫНУ ГЛАДКОВСКОГО – ИСТОЧНИКНАБУ и САП 21 декабря сообщили о подозрении в получении 950 000 грн неправомерной выгоды лицу, повлиявшему на принятие решения генеральным директором ГК "Укрспецэкспорт" (Подробнее).

3. НАВАЛЬНЫЙ ПОЗВОНИЛ "ОДНОМУ ИЗ СВОИХ ОТРАВИТЕЛЕЙ" – ТОТ ПОДТВЕРДИЛ ОПЕРАЦИЮ СПЕЦСЛУЖБ РФРоссийский оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что смог позвонить военному химику из Института криминалистики ФСБ Константину Кудрявцеву, причастному к спецоперации по его отравлению (Подробнее). 

4. ПОМОЩЬ ФОПАМ. ДЕНЬГИ НАЧНУТ ВЫПЛАЧИВАТЬ С ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ. С завтрашнего дня, 22 декабря, начнут выплачивать материальную помощь 8 000 грн для ФОПов и наемных работников, деятельность которых может быть остановлена в период "карантина зимних каникул" в январе (Подробнее).

5. ТАТАРОВ ПОПРОСИЛ ПРИОСТАНОВИТЬ ЕГО СЛУЖЕБНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОСЛЕ ПОДОЗРЕНИЯ ОТ НАБУЗаместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров написал заявление о временной приостановке и передаче другому лиц его служебных обязанностей (Подробнее).

6. ТУРЦИЯ ВЫБРАЛА НИКОЛАЕВСКИЙ ЗАВОД ОКЕАН ДЛЯ СОВМЕСТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КОРВЕТОВСудостроительный завод Океан подписал меморандум с государственным оборонным концерном Турции о совместной деятельности по реализации проекта строительства серии кораблей класса корвет для военно-морских сил Украины (Подробнее).

7. НОВЫЙ ШТАММ КОРОНАВИРУСА ВЫШЕЛ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ, НО МЫ ВИДИМ ВЫХОД – ГЛАВА МОЗ БРИТАНИИНовый штамм коронавируса (нет данных о его большей летальности и опасений, что вакцина против него не действует) вышел из-под контроля, и впереди будет несколько сложных месяцев, пока не пройдет вакцинация (Подробнее). 

8. НОВЫЙ ШТАММ COVID-19 и BREXIT СНИЗИЛИ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ НИЖЕ 50$ ЗА БАРРЕЛЬ. Цена на нефть марки Brent упала на 5% в понедельник. Причина – возможное падение спроса на нефть из-за нового штамма COVID-19 (Подробнее).  

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Станислав Стороженко
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