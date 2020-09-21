Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 21 сентября

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1. НОВЫЕ "PANAMA PAPERS". УКРАИНСКИЕ ОЛИГАРХИ ФИГУРИРУЮТ В ПУБЛИКАЦИИ "ДОСЬЕ FINCEN". В распоряжении журналистов-расследователей оказалось около 2500 отчетов банков США о подозрительных операциях их клиентов с 2000 по 2017 годы. Украина представлена 489 подозрительными транзакциями. Более $100 млн прошли через банк ПУМБ Рината Ахметова, все – на внешние счета. Дмитрий Фирташ фигурирует в сделках иностранных банков, что стало поводом для уголовного дела в США против бизнесмена. Другое упоминание Фирташа в утечке – переводы совокупно на $1 млрд. Игорь Коломойский может быть причастен к серии операций на $240 млн, которые проводил Deutsche Bank. Львиную долю указанной суммы получила предположительно связанная с олигархом Claresholm Marketing Ltd. Подробнее об утечке года – тут.

2. РОССИЯ НАЧАЛА МАСШТАБНЫЕ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ У ГРАНИЦ УКРАИНЫ И В КРЫМУ. В Минобороны их считают угрозой, но говорят, что подготовки к атаке из Крыма не видят (подробнее).

3. SKYUP ДОПУСКАЕТ БАНКРОТСТВО. Авиакомпания проигрывает конкуренцию с международными игроками, получающими поддержку от своих государств (подробнее).

4. РЕЙТИНГ ЗЕЛЕНСКОГО ЗА ЛЕТО УПАЛ ПОЧТИ НА 10%. Его соперники, Порошенко и Бойко, сумели немного улучшить свои позиции (подробнее).

5. НА РЫНОК УКРАИНЫ ВЫШЕЛ КРУПНЫЙ ОНЛАЙН РИТЕЙЛЕР ИЗ РОССИИ. Украина появилась в списке стран, где компания Wildberries продает и доставляет свои товары (подробнее).

6. ЗАВТРА В ГОРОДАХ КРАСНОЙ ЗОНЫ НАЧНУТ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. Новые карантинные меры согласованы с местными властями и будут различаться для разных городов и районов (подробнее).

7. ВЛАДЕЛЕЦ КИЕВСТАРА ПОКУПАЕТ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТР MEGOGO. Источники называют суммы сделки от 9 млрд руб. (подробнее).

8. ПОЧТИ 40 КИТАЙСКИХ БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ ВОШЛИ НА ВЫХОДНЫХ В ЗОНУ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПВО ТАЙВАНЯ. Эскалация вызвана визитом в Тайбэй замгоссекретаря США по экономике (подробнее).

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Денис Юдин

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