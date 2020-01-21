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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 21 января

Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 21 января - Фото
21.01.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. В ДАВОСЕ СТАРТОВАЛ ВСЕМИРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ. В этом году форум соберет около 3000 участников из 117 стран, руководителей 53 стран и правительств. На форуме также будет присутствовать президент Владимир Зеленский, который возглавил украинскую делегацию. LIGA.net ведет хронику форума в Давосе (подробнее). 

2. В ЕВРОСОЮЗЕ СНЯЛИ АРЕСТ С АКТИВОВ ГАЗПРОМА ПО ТРЕБОВАНИЮ НАФТОГАЗА. Арест на активы Газпрома наложили в феврале 2018 года в ходе судебных разбирательств с Нафтогазом. В Нафтогазе пояснили, что аресты накладывались на активы российской компании в разных юрисдикциях, чтобы заставить ее заплатить долг по решению Стокгольмского арбитража. "Мы получили $2,9 млрд деньгами от Газпрома 27 декабря", - заявляют в компании (подробнее).

3. ЭКС-ГЛАВА ИНТЕРПОЛА ПОЛУЧИЛ 13,5 ЛЕТ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОТакже Мэн Хунвэй был оштрафован на 2 млн юаней ($290 000). Суд признал его виновным в получении взяток на общую сумму $2 млн. Хунвэй согласился с приговором суда и не будет подавать апелляцию. В 2018 году Хунвэй прибыл в Китай и пропал. Позже появилась информация о том, что его задержали сразу же после прилета. После этого Хунвэй подал в отставку (подробнее). 

4. ГБР ГОТОВИТ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ПРИВОД ПОРОШЕНКО НА ДОПРОС. Основанием для этого, по словам представителя ГБР, является якобы безосновательная неявка пятого президента на допрос 21 января в качестве свидетеля. В ГБР напомнили, что 20 января Порошенко явился на допрос без повестки. В тот же день следователи уведомили его о том, что он должен придти на допрос 21 января. Ранее в ведомстве заявляли, что Порошенко должен явиться на допрос 21 января в 10:30 и 24 января в 11:00 (подробнее). 

5. СКАНДАЛЬНЫЙ СУДЬЯ ВОВК СНОВА ВОЗГЛАВИЛ ОАСКВ пресс-службе суда сообщили, что было проведено тайное голосование. 39 из 42 присутствующих судей отдали свой голос за Вовка, который является одним из фигурантов по делу о возможном давлении на Высшую квалификационную комиссию судей (подробнее).

6. СОТРУДНИЧЕСТВА УКРАИНЫ С РФ В ПАСЕ НЕ БУДЕТ. Однако глава украинской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы Елизавета Ясько уточнила, что "если в дебатах Россия говорит о неправильных и фейковых нарративах, конечно, мы должны отвечать, вступать в диалог, доносить свою позицию". Она рассчитывает, что площадка ПАСЕ поможет Украине в переговорах в нормандском формате. Также Ясько рассказала, что Украина "продолжит говорить о том, что Россия незаконно оккупировала Крым и начала войну на востоке". По ее мнению, это значит, что украинская делегация будет активно сотрудничать с Францией и Германией (подробнее).

7. ОПУБЛИКОВАН ГРАФИК ЗАПУСКА 4G-900 ПО ОБЛАСТЯМ. Первые лицензии на LTE введут в действие 1 июля 2020 года. Они заработают в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях. До конца этого года планируется внедрить 4G-900 по территории всей Украине (подробнее).

8. УКРАВТОДОР РАССКАЗАЛ, КОМУ ЖАЛОВАТЬСЯ НА ПЛОХИЕ ДОРОГИГосударственное агентство автомобильных дорог отвечает за 46 600 км дорог государственного значения, а областные и районные администрации - за 122 800 км дорог местного значения, поэтому на их качество нужно жаловаться ОГА и местным властям, заявляют в Укравтодоре (подробнее).

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