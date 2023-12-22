Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 22 декабря

Истребитель-бомбардировщик Су-34 (Фото: ресурс оккупантов)

1. Киев. Из-за атаки "шахедов" есть разрушения, без квартиры остался ведущий телемарафона. Российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 22 декабря. Есть разрушения в Соломенском и Дарницком районах. По словам начальника КГВА Сергея Попко, это был третий налет беспилотников на столицу за последние шесть дней. Он отметил, что россияне хотели поразить инфраструктуру и жилые дома (подробнее).

2. Схемы нашли у руководителя Энергоатома Котина имение за 7 млн. Тот говорит – сбережения тещи. Глава Национальной атомной энергогенерирующей компании Украины "Энергоатом" Петр Котин во время полномасштабного вторжения поселился в имении с бассейном за 7 млн грн. Официально недвижимость принадлежит его теще. Об этом говорится в расследовании проекта Схемы (подробнее).

3. Украина навсегда ушла из сферы влияния Кремля: Столтенберг о войне, снарядах и мобилизации. Россия не сможет добиться цели ее войны, и Кремль "потерял Украину навсегда". Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Несмотря на все военные усилия России, ей уже не достичь целей ее войны против Украины, считает он (подробнее).

4. WSJ написало, что Патрушев организовал убийство Пригожина. У Буданова прокомментировали. Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников в российских и западных спецслужбах написало, что к убийству главаря террористической Группы Вагнера Евгения Пригожина причастен непосредственно секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Представитель украинской военной разведки заявил LIGA.net, что у Украины до сих пор нет реальных доказательств гибели Пригожина (подробнее).

5. "Вечного полета, "братья". На юге ВСУ сбили сразу три российских бомбардировщика Су-34. Украинские силы противовоздушной обороны сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении 22 декабря. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук. Каким именно вооружением были сбиты вражеские самолеты, пока неизвестно (подробнее).

6. Закон о налоге 6% для самозанятых не будут принимать: Запад и Минфин против. Верховная Рада не будет принимать законопроект №10166, предлагающий создать новый налоговый режим для неофициально занятых лиц с базовой ставкой 6% от оборота. Об этом в интервью LIGA.net сказал глава налогового комитета, один из соавторов законопроекта Даниил Гетманцев (подробнее).

7. Нидерланды готовят к передаче Украине первые 18 самолетов F-16 – Зеленский. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды готовят к передаче Украине первые 18 истребителей F-16. Глава государства также поблагодарил Нидерланды за активную поддержку начала переговоров о вступлении Украины в ЕС и отметил важность скорейшего предоставления Украине долгосрочной помощи ЕС в 50 млрд евро (подробнее).

8. Портнов выиграл суд у ЦПК. Его нельзя называть "коллаборантом" и "изменником". Печерский райсуд Киева обязал Центр противодействия коррупции и компанию "Оптик Глобал Групп" (предыдущее название "Украинская правда") опровергнуть информацию, что бывший заместитель Администрации президента Андрей Портнов является "коллаборантом", "изменником" и "пророссийским деятелем". Соответствующее решение 13 декабря принял судья Сергей Вовк (подробнее).

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