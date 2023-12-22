Вісім головних новин України та світу на 19:00 22 грудня

Знищення трьох російських бомбардувальників Су-34, передання 18 винищувачів F-16 для України, наслідки атаки "шахедів" на Київ та інші новини

Винищувач-бомбардувальник Су-34 (Фото: ресурс окупантів)

1. Київ. Через атаку "шахедів" є руйнування, без квартири залишився ведучий телемарафону. Російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 22 грудня. Є руйнування у Солом'янському та Дарницькому районах. За словами начальника КМВА Сергія Попка, це був третій наліт безпілотників на столицю протягом останніх шести днів. Він зазначив, що росіяни хотіли вразити інфраструктуру та житлові будинки (детальніше).

2. Схеми знайшли у керівника Енергоатому Котіна маєток за 7 млн. Той каже – заощадження тещі. Очільник Національної атомної енергогенерувальної компанії України "Енергоатом" Петро Котін під час повномасштабного вторгнення оселився у маєтку з басейном за 7 млн грн. Офіційно нерухомість належить його тещі. Про це йдеться у розслідуванні проєкту Схеми (детальніше).

3. Україна назавжди пішла зі сфери впливу Кремля: Столтенберг про війну, снаряди та мобілізацію. Росія не зможе досягти мети її війни, і Кремль "втратив Україну назавжди". Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Попри всі військові зусилля Росії, їй уже не досягти цілей її війни проти України, вважає він (детальніше).

4. WSJ написало, що Патрушев організував вбивство Пригожина. У Буданова прокоментували. Американське видання The Wall Street Journal із посиланням на співрозмовників у російських та західних спецслужбах написало, що до вбивства ватажка терористичної Групи Вагнера Євгена Пригожина безпосередньо причетний секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев. Представник української військової розвідки заявив LIGA.net, що Україна досі не має реальних доказів загибелі Пригожина (детальніше).

5. "Вечного полета, "братья". На півдні ЗСУ збили відразу три російські бомбардувальники Су-34. Українські сили протиповітряної оборони збили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 на південному напрямку 22 грудня. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Яким саме озброєнням було збито ворожі літаки, поки що невідомо (детальніше).

6. Закон про податок 6% для самозайнятих не будуть ухвалювати: Захід і Мінфін проти. Верховна Рада не ухвалюватиме законопроєкт №10166, що пропонує створити новий податковий режим для неофіційно зайнятих осіб із базовою ставкою 6% від обороту. Про це в інтерв'ю LIGA.net сказав голова податкового комітету, один зі співавторів законопроєкту Данило Гетманцев (детальніше).

7. Нідерланди готують до передання Україні перші 18 літаків F-16 – Зеленський. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди готують до передання Україні перші 18 винищувачів F-16. Глава держави також подякував Нідерландам за активну підтримку початку переговорів щодо вступу України до ЄС і наголосив на важливості якнайшвидшого надання Україні довгострокової допомоги ЄС у 50 млрд євро (детальніше).

8. Портнов виграв суд у ЦПК. Його не можна називати "колаборантом" і "зрадником". Печерський райсуд Києва зобов'язав Центр протидії корупції та компанію "Оптік Глобал Груп" (попередня назва "Українська правда") спростувати інформацію, що колишній заступник Адміністрації президента Андрій Портнов є "колаборантом", "зрадником" і "проросійським діячем". Відповідне рішення 13 грудня ухвалив суддя Сергій Вовк (детальніше).

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