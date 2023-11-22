Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 22 ноября
1. ХАМАС выпустит 50 заложников в обмен на приостановку операции ЦАХАЛ в Газе. Правительство Израиля проголосовало за план, позволяющий вернуть из плена террористов ХАМАС по меньшей мере 50 заложников в обмен на несколько дней приостановления наступления ЦАХАЛ в секторе Газа (подробнее).
2. Иран получал много посланий не передавать РФ дроны и лицензии на производство – Зеленский. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина дала "много посланий" Ирану, чтобы он не передавал России дроны и лицензии на их производство. Об этом он сообщил в интервью каналу Fox News (подробнее).
3. Блокада словацкой границы оказалась частной инициативой. Движение грузовиков возобновили. Перекрытие словацко-украинской границы 21 ноября оказалось индивидуальной инициативой. Движение грузового транспорта блокировал один автомобиль с эмблемой Союза перевозчиков Словакии (UNAS), но сам союз от него дистанцировался (подробнее).
4. ЕС готовит обязательства по безопасности для Украины. Bloomberg опубликовало предложения: список. Европейский Союз работает над документом, обеспечивающим обязательства стран-членов в области безопасности перед Украиной. Об этом сообщает издание Bloomberg (подробнее).
5. Суд начал процедуру банкротства МАУ Коломойского. Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу о банкротстве компании Международные авиалинии Украины (МАУ) (подробнее).
6. Стартовал 17-й "Рамштайн". Глава Пентагона призвал союзников предоставить Украине больше ПВО. Министр обороны США Ллойд Остин открыл 17-е заседание международной контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн" и призвал союзников усилить украинскую противовоздушную оборону накануне зимы (подробнее).
7. БМП Marder, танк для разминирования и прочее: Германия передала пакет военной помощи. Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли 20 боевых машин пехоты Marder, танк для разминирования и боеприпасы в рамках нового пакета помощи. Об этом сообщила пресс-служба немецкого правительства (подробнее).
8. ВАКС арестовал депутата Одарченко из Слуги народа. Его подозревают во взяточничестве. Высший антикоррупционный суд в среду, 22 ноября, избрал меру пресечения депутату Верховной Рады Андрею Одарченко из Слуги народа в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 15 млн грн (подробнее).
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