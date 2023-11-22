Вісім головних новин України та світу на 19:00 22 листопада

1. ХАМАС випустить 50 заручників в обмін на призупинення операції ЦАХАЛ у Газі. Уряд Ізраїлю проголосував за план, який дає можливість повернути з полону терористів ХАМАС щонайменше 50 заручників в обмін на кілька днів зупинення наступу ЦАХАЛ у секторі Гази (детальніше).

2. Іран отримував багато послань не передавати РФ дрони та ліцензії на виробництво — Зеленський. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна дала "багато послань" Ірану, щоб він не передавав Росії дрони та ліцензії на їхнє виробництво. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Fox News (детальніше).

3. Блокада словацького кордону виявилась приватною ініціативою. Рух вантажівок відновили. Перекриття словацько-українського кордону 21 листопада виявилося індивідуальною ініціативою. Рух вантажного транспорту блокував один автомобіль з емблемою Спілки перевізників Словаччини (UNAS), але сама спілка від нього дистанціювалася (детальніше).

4. ЄС готує зобов'язання щодо безпеки для України. Bloomberg опублікувало пропозиції: список. Європейський Союз працює над документом, який забезпечуватиме зобов'язання країн-членів у галузі безпеки перед Україною. Про це повідомляє видання Bloomberg (детальніше).

5. Суд розпочав процедуру банкрутства МАУ Коломойського. Господарський суд Києва відкрив провадження у справі про банкрутство компанії Міжнародні авіалінії України (МАУ) (детальніше).

6. Стартував 17-й "Рамштайн". Глава Пентагону закликав союзників надати Україні більше ППО. Міністр оборони США Ллойд Остін відкрив 17-те засідання міжнародної контактної групи з надання військової допомоги Україні у форматі "Рамштайн" і закликав союзників посилити українську протиповітряну оборону напередодні зими (детальніше).

7. БМП Marder, танк для розмінування та інше: Німеччина передала пакет військової допомоги. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, у який зокрема ввійшли 20 бойових машин піхоти Marder, танк для розмінування та боєприпаси у межах нового пакета допомоги. Про це повідомила пресслужба німецького уряду (детальніше).

8. ВАКС заарештував депутата Одарченка зі Слуги народу. Його підозрюють у хабарництві. Вищий антикорупційний суд у середу, 22 листопада, обрав запобіжний захід депутату Верховної Ради Андрію Одарченку зі Слуги народу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 15 млн грн (детальніше).

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