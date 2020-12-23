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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 декабря

23.12.2020, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 декабря - Фото

1. КАБМИН ВОЗВРАЩАЕТ БОЛЬШУЮ ПРИВАТИЗАЦИЮ. ЧТО ВЫСТАВЯТ НА ПРОДАЖУ В 2021 ГОДУКабинет министров утвердил законопроект об отмене запрета на продажу активов большой приватизации во время карантина (Подробнее).

2. ПОДДЕРЖКА ЗЕЛЕНСКОГО ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬСЯ, ВЫРОСЛИ РЕЙТИНГИ ГРОЙСМАНА И РАЗУМКОВА – ОПРОСПрезидентский рейтинг Владимира Зеленского продолжает снижаться, но он остается лидером (Подробнее).

3. УСТАНОВЛЕНА СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА ПО ПЛАТНЫМ ДОРОГАМСтоимость проезда по концессионным дорогам в Украине будет колебаться от 80 копеек до 4,6 грн (Подробнее). 

4. У ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19 ЗАЩИТА ОТ КОРОНАВИРУСА ДЕРЖИТСЯ НЕ МЕНЕЕ ВОСЬМИ МЕСЯЦЕВУ переболевших COVID-19 и, наверняка, также у вакцинированных от этой коронавирусной болезни вырабатывается долгосрочный клеточный иммунитет против вируса SARS-CoV-2: он защищает от повторного заражения не менее восьми месяцев (Подробнее). 

5. США КОМПЕНСИРУЮТ РАЗНИЦУ ЦЕНУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 5G, ЕСЛИ УКРАИНА ОТКАЖЕТСЯ ОТ HUAWEI. Правительство США готово компенсировать Украине разницу в цене оборудования для сети 5G, если наша страна откажется от техники китайской Huawei в пользу других поставщиков (Подробнее). 

6. МИКИТАСЬ: МЫ С ТАТАРОВЫМ ВСЕ ДЕЛАЛИ ВМЕСТЕ; ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ, А ОН – В ОПЭкс-президент Укрбуда Максим Микитась, главный фигурант резонансного дела о коррупции в компании, считает, что у Национального антикоррупционного бюро есть конкретные доказательства (переписка, документы, детали) также и вины его бывшего соратника, а ныне замглавы Офиса президента Олега Татарова (Подробнее).

7. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ПРЕВЗОШЛО ОЖИДАНИЕ НБУ: ЧТО СДЕРЖИВАЕТ РОСТ ВВПВ третьем квартале 2020-го реальный ВВП сократился на 3,5% в годовом измерении. Этот показатель оказался лучше октябрьской оценки Национального банка (Подробнее).

8. В КАБМИНЕ НАЗВАЛИ СУММУ ДЛЯ МИНИМАЛЬНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДОНБАССА – БОЛЬШЕ $20 МЛРДПо оценкам экспертов, для минимального восстановления Донбасса после войны необходимо больше $20 миллиардов (Подробнее). 

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