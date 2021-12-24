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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 24 декабря

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2021, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 24 декабря - Фото

1. УКРАИНЦЫ СМОГУТ ПЛАТИТЬ ЗА "КОММУНАЛКУ" ЧЕРЕЗ ЕДИНУЮ ОНЛАЙН-СИСТЕМУ. В Украине появится единая информационно-аналитическая система предоставления жилищно-коммунальных услуг (подробнее).

2. ТРАНЗИТ ГАЗА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ. РОССИЯ НАЗВАЛА УСЛОВИЯ ПЕРЕГОВОРОВ О ПРОДЛЕНИИ КОНТРАКТА. Россия якобы готова начать переговоры о продлении транзита газа через Украину, но "когда будет понимание, кто его будет закупать" (подробнее).

3. ПОЛОВИНА УКРАИНЦЕВ СЧИТАЮТ УГРОЗУ НОВОГО ВТОРЖЕНИЯ РОССИИ РЕАЛЬНОЙ: ОПРОС КМИС. Почти половина украинцев (49,2%) уверены, что новое вторжение России на территорию Украины является реальной угрозой. Несколько меньше (41,4%) считают, что такого вторжения не будет (подробнее).

4. ПРАВИТЕЛЬСТВО ОСВОБОДИЛО ОТ КАССОВЫХ АППАРАТОВ ПРОДАВЦОВ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ. Кабинет министров Украины освободил предпринимателей, которые осуществляют розничную торговлю в сельской местности, от обязательного применения регистраторов расчетных операций (подробнее).

5. 75,7% – ЗА ЕС, 67,8% – ЗА НАТО. КАК УКРАИНЦЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ БЫ НА РЕФЕРЕНДУМЕ: ОПРОС КМИС. Большинство украинцев высказались за вступление Украины в Евросоюз и НАТО. Среди тех, кто принял бы участие в референдуме, 75,7% поддержали бы вступление в ЕС и 67,8% – членство в НАТО (подробнее).

6. КОМПАНИЯ-КОНЦЕССИОНЕР ПОЛУЧИЛА В УПРАВЛЕНИЕ ХЕРСОНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ. Госпредприятие Херсонский морской торговый порт передан в управление компании-концессионеру Херсонский порт. Соответствующие акты о передаче имущества сроком на 30 лет подписали Министерство инфраструктуры, ГП Администрация морских портов Украины, Рисоил-Херсон и компания Херсонский порт (подробнее).

7. ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ОБВАЛИЛИСЬ НА 40% ИЗ-ЗА СИЛЬНОГО ВЕТРА. Стоимость газа на европейском рынке в ходе торгов 24 декабря снизились на треть до €106/MWh или около $1272 за тысячу кубометров после роста в предыдущие дни, когда стоимость газа доходила до почти $2200 за тысячу кубометров. Цены на газ обвалились из-за повышения выработки ветряной генерации (подробнее).

8. ОФИС ГЕНПРОКУРОРА ПОДПИСАЛ ХОДАТАЙСТВО ОБ АРЕСТЕ ПОРОШЕНКО – УКРИНФОРМ, УП. В Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте пятого президента и лидера Европейской солидарности Петра Порошенко с альтернативой залога в сумме 1 млрд гривень (подробнее).

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Вадим Ребрина
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