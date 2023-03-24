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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 24 марта

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 24 марта - Фото
Диана Шошоакэ (скриншот)

1. РОССИЯ АТАКОВАЛА СУМСКУЮ ОБЛАСТЬ ИСТРЕБИТЕЛЯМИ СУ-35, СВЫШЕ 10 УПРАВЛЯЕМЫХ АВИАБОМБ – ВСУ. Российские оккупанты ночью 24 марта атаковали Сумскую область истребителями Су-35, выпустили более 10 управляемых авиабомб (подробнее).

2. РОССИЯНЕ УДАРИЛИ ИЗ С-300 ПО ПУНКТУ НЕСОКРУШИМОСТИ В КОНСТАНТИНОВКЕ — ПОГИБЛИ ПЯТЕРО ЧЕЛОВЕК. Российские оккупанты ночью, в 01:00, выпустили две ракеты из зенитно-ракетного комплекса С-300 по Константиновке Донецкой области. Одна из них попала в пункт несокрушимости, в результате чего погибли три женщины (подробнее).

3. БЛИНКЕН ДОПУСТИЛ, ЧТО УКРАИНА БУДЕТ ВОЗВРАЩАТЬ КРЫМ НЕ ВОЕННЫМ СПОСОБОМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что оккупированные россиянами украинские территории придется возвращать дипломатическими, а не военными методами. По-прежнему он отметил, что любые решения по этому поводу должен принимать официальный Киев – и никто больше (подробнее).

4. В УКРАИНЕ АРЕСТОВАЛИ ЕЩЕ БОЛЕЕ 442 МЛН ГРН "СКРЫТЫХ" АКТИВОВ ОКСАНЫ МАРЧЕНКО. По ходатайству Ивано-Франковской областной прокуратуры, суд арестовал имущественные права Оксаны Марченко – супруги бывшего народного депутата, лидера запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, который лишен украинского гражданства (подробнее).

5. МАШИНГВЕРЫ, "БАРСУКИ", ЗАПЧАСТИ К LEOPARD 2 И MARDER, СЕНСОРЫ: НОВАЯ ПОСТАВКА ИЗ ГЕРМАНИИ. Правительство Германии обнародовало публичную часть нового пакета военной помощи Украине, уже переданного Силам обороны: там тяжелая инженерная техника, антидрон-сенсоры, пулеметы и прочее (подробнее).

6. РУМЫНСКИЙ СЕНАТОР ШОШОАКЕ ЗАХОТЕЛА УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛИ. У КУЛЕБЫ ИНИЦИРУЮТ САНКЦИИ. Министерство иностранных дел инициирует наложение санкций на румынского сенатора Диану Шошоакэ за угрозу национальной безопасности. Так в ведомстве Дмитрия Кулебы отреагировали на призывы ультраправого политика к захвату части украинской территории на юго-западе (подробнее).

7. ПАРЛАМЕНТ ШВЕЦИИ РАЗРЕШИЛ ПЕРЕДАТЬ УКРАИНЕ ТАНКИ, САУ ARCHER И СИСТЕМУ ППО — НОВЫЙ ПАКЕТ. Парламент Швеции разрешил правительству страны передать Украине пакет военной помощи на $532 млн (подробнее).

8. LEROY MERLIN РЕШИЛА УЙТИ ИЗ РОССИИ. МАГАЗИНЫ ДОСТАНУТСЯ МЕСТНОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ. Французская группа ADEO объявила о решении передать контроль над всеми российскими магазинами Leroy Merlin местному менеджменту (подробнее).

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Вадим Ребрина
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