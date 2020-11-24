Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 24 ноября

1. ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ БИЗНЕСА ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ. В ЧЕМ ПРИЧИНА. Стоимость электроэнергии выросла из-за сезонного фактора и неэффективного использования энергетических ресурсов (подробнее).

2. УКРАИНА НЕ ПОЛУЧИТ ТРАНШ МВФ В ЭТОМ ГОДУ – МИЛОВАНОВ. Милованов отметил, что до конца года Украина может принять миссию МВФ и достичь договоренностей на рабочем уровне (подробнее).

3. ПАДЕНИЕ ПРОМПРОИЗВОДСТВА В ОКТЯБРЕ УСКОРИЛОСЬ. Падение промпроизводства в Украине в октябре 2020 года ускорилось до 5% (подробнее).

4. УКРАИНЦЫ ПРОТИВ МИРА С ОККУПАНТАМИ ЗА СЧЕТ СУВЕРЕНИТЕТА И ТЕРРИТОРИЙ – ОПРОС РАЗУМКОВА. 66% граждан Украины не готовы отказаться от временно оккупированных территорий ради установления мира на Донбассе и сохранения суверенитета страны (подробнее).

5. ВАКС ЗАКРЫЛ ДЕЛО ПРОТИВ ЭКС-МИНИСТРА ИЗ-ЗА СКАНДАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ КСУ. Высший антикоррупционный суд закрыл дело бывшего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика (подробнее).

6. МНОГО СПЕКУЛЯЦИЙ, НО ЕСТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС В ПЕРЕГОВОРАХ С МВФ – МАРЧЕНКО. Министр сказал, что в настоящее время в информационном пространстве циркулирует много спекуляций вокруг переговоров с МВФ (подробнее).

7. РОССИЯ В ТКГ ПОДДЕРЖАЛА ПЛАН БОЕВИКОВ ПО ДОНБАССУ. На заседании политической подгруппы ТКГ представитель России заявил, что РФ поддерживает план действий, предложенный "представителями ОРДЛОУ, проживающими на неподконтрольной правительству территории" (подробнее).

8. ДОНБАСС. СНАЙПЕР ГИБРИДНОЙ АРМИИ РФ УБИЛ УКРАИНСКОГО ВОЕННОГО. Снайпер в нарушение перемирия работал у Авдеевки (подробнее).

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Вадим Ребрина

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