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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 25 февраля

Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 25 февраля - Фото
25.02.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРОШЛИ В ФЕВРАЛЕ-2020, ЗЕЛЕНСКОГО ПОДДЕРЖАЛИ БЫ 44.2% ИЗБИРАТЕЛЕЙ. Согласно опросу КМИС, Зеленский имеет наибольшую поддержку. Второе-третье места делят сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко с 13,1% и предшественник Зеленского на Банковой Петр Порошенко с 11,6% (подробнее).

2. ПОСОЛЬСТВО РФ ПОЛУЧИЛО ДАННЫЕ ОБ УКРАИНСКОМ ДВИГАТЕЛЕ, КОТОРЫЙ РОССИЯ МОГЛА ИСПОЛЬЗОВАТЬ В АРМИИ. СБУ установила, что лицо (имя не называется) встречалось с "дипломатами РФ" и передало флешку с перспективами внедрения двигателя для повышения военного потенциала РФ. Этот же человек в дальнейшем передал фотокопии документов и описание техдокументации разработки военного судна (подробнее).

3. К "УКРАИНСКОМУ КИБЕРАЛЬЯНСУ" ПРИШЛИ С ОБЫСКАМИ. Обыски связаны со взломом табло Одесского аэропорта и выводом на него надписи "Fuck you Gretta". Основанием для следственных действий стала статья 361 УК о несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров (подробнее).

4. В КИЕВСКОМ МЕТРО ПОЯВЯТСЯ ДЕФИБРИЛЛЯТОРЫ. Они будут установлены на всех 52 станциях. Все сотрудники метрополитена пройдут обучение оказанию помощи с использованием дефибриллятора (подробнее). 

5. ЭКСПОРТ УКРАИНСКОГО IT СТРЕМИТЕЛЬНО ВЫРОС. В 2019-м он составил $4,17 млрд, что на 30% больше, чем в 2018 году. Соответственно объем уплаченных в госбюджет налогов и сборов увеличился на 28% и составляет 16,7 млрд грн по сравнению с 13 млрд грн в 2018 году (подробнее).

6. СИРИЙСКИЕ ПОВСТАНЦЫ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ТУРЦИИ ОТБИЛИ У АСАДА ГОРОДНайраб называют воротами к стратегическому городу Саракебу, который находится близко к перекрестку двух важнейших автомагистралей - М4 и М5 (подробнее).

7. АЛЬТЕРНАТИВА РФ. БЕЛАРУСЬ ОПРЕДЕЛИЛАСЬ С ПОСТАВКАМИ НЕФТИ ЧЕРЕЗ УКРАИНУ. Речь идет об объеме в несколько танкеров. При этом замглавы Белнефтехима Владимир Сизов не уточнил, у кого именно будут закупать нефть (подробнее).

8. СУД АРЕСТОВАЛ ЧЕТВЕРЫХ УЧАСТНИКОВ БЕСПОРЯДКОВ В НОВЫХ САНЖАРАХПолиция предъявила подозрения шестерым участникам беспорядков, которые пытались не допустить размещения эвакуированных из Уханя. Одному ранее было сообщено о подозрении по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) УК, еще пятеро получили подозрения по ст. 294 (Организация массовых беспорядков) УК. Санкция статьи - от 5 до 8 лет лишения свободы. Четверых сегодня арестовали на 60 суток (подробнее).

Читайте также интервью дня: Секретарь СНБО: Проще построить на Донбассе тоталитарный режим. Но это крайний случай

Шилин Михаил
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