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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 25 июня

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2021, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 25 июня - Фото

1. ЕС ОТКАЗАЛСЯ ОТ ИДЕИ МЕРКЕЛЬ–МАКРОНА ПРИГЛАСИТЬ ПУТИНА НА САММИТ. ЗАДУМАЛИ НОВЫЕ САНКЦИИ. После протестов стран восточного фланга Евросоюза лидеры блока отказались от идеи пригласить российского президента Владимира Путина в Брюссель (подробнее).

2. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ВЫЯВИЛИ 876 ЗАБОЛЕВШИХ, БОЛЬШЕ ВСЕГО – В ЦЕНТРЕ И НА ВОСТОКЕ. Вчера, 24 июня, в Украине выявили 876 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 937), выздоровели 2405 пациентов (2471) (подробнее).

3. ВСЕМИРНЫЙ БАНК ВЫДЕЛИТ УКРАИНЕ $350 МЛН: КУДА ПОЙДУТ ДЕНЬГИ. Правительство Украины и Всемирный банк заключили соглашение на сумму $350 млн (подробнее).

4. ЭКС-МИНИСТРА ТРАНСПОРТА РУДЬКОВСКОГО ВЗЯЛИ ПОД СТРАЖУ ПРЯМО В ЗАЛЕ СУДА. Бывшему министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей по делу организации похищения Олега Семинского, который ранее возглавлял компанию Нефтегаздобыча, а теперь народный депутат от Слуги народа (подробнее).

5. ПОДПИСЬ "БАЙДЕНА". ГОССПЕЦСВЯЗИ ЗАЯВЛЯЕТ О СПЛАНИРОВАННОЙ ХАКЕРСКОЙ АТАКЕ НА САЙТЕ ПЕТИЦИЙ. Речь идет о петиции об отставке замглавы Офиса президента Олега Татарова, которую подписал некто по имени Biden Joe – очевидно, тезка действующего президента США Джо Байдена (подробнее).

6. УКРЗАЛИЗНЫЦЯ И КРЮКОВСКИЙ ЗАВОД ПОДПИСАЛИ КОНТРАКТ ПО ПОСТАВКЕ 100 ВАГОНОВ. Укрзализныця подписала контракт с Крюковским вагоностроительным заводом (КВСЗ) на поставку 100 пассажирских вагонов (подробнее).

7. ТЕНЕВАЯ ЗАНЯТОСТЬ. НАЛОГОВАЯ И ГОСТРУДА С 1 ИЮЛЯ НАЧНУТ ПРОВЕРКИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ. С 1 июля Государственная налоговая служба и Государственная служба по вопросам труда начнут инспекции для выявления работодателей, использующих незадекларированный труд (подробнее).

8. ФРАНЦИЯ И ГЕРМАНИЯ БУДУТ ОБСУЖДАТЬ С УКРАИНОЙ ВОПРОС ВОЗОБНОВЛЕНИЯ САММИТОВ ЕС-РФ – МИД. Послы Франции и Германия договорились обсуждать с Украиной вопросы о возобновлении саммитов Европейского Союза и России (подробнее).

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Вадим Ребрина
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