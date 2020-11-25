Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 25 ноября

1. В УКРАИНЕ ПОЧТИ 14 000 НОВЫХ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА, БОЛЬШЕ ВСЕГО В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Вчера, 24 ноября, в Украине выявили 13 882 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 12 287) (подробнее).

2. ПЛЮС 10% ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ. ЦЕНА НА НЕФТЬ BRENT ПРЕВЫСИЛА $48. Стоимость нефти Brent и WTI выросла на 10% за последние четыре дня (подробнее).

3. ОБЕЩАННУЮ ЗЕЛЕНСКИМ ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ ХОТЯТ ФИНАНСИРОВАТЬ ИЗ ФОНДА ПО БОРЬБЕ С COVID-19. Выплаты на помощь бизнеса, которые вчера, 24 октября, анонсировал президент Владимир Зеленский, будут предлагать финансировать из фонда борьбы с COVID-19 (подробнее).

4. НАДЕЖДА НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ. ИНДЕКС DOW JONES ВПЕРВЫЕ ДОСТИГ ОТМЕТКИ 30 000 ПУНКТОВ. Такой рост связан с успешным испытанием вакцин от COVID-19 (подробнее).

5. СОВЕТ НКРЭКУ РЕКОМЕНДОВАЛ КАБМИНУ ОБЯЗАТЬ НАФТОГАЗ ПРОДАВАТЬ ГАЗ НА БИРЖЕ. Общественный совет Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг предложил Кабинету министров обязать госкомпании Укргаздобыча и Черноморнефтегаз продавать газ на нужды населения на Украинской энергетической бирже (подробнее).

6. КАРАНТИННЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ФОПОВ ВОЗОБНОВИЛИ. Выплаты возобновлены для первой и второй группы плательщиков единого налога в ноябре-декабре 2020 года (подробнее).

7. КАБМИН ПРОДЛИЛ НА ГОД ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ НА РОССИЙСКИЕ ТОВАРЫ. Кабинет министров на заседании 25 ноября одобрил изменения в постановление от 30 декабря 2015 г "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров из Российской Федерации" (подробнее).

8. БЕЗ АУКЦИОНА. НАФТОГАЗ ПОЛУЧИЛ НЕФТЕГАЗОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ЧЕРНОМОРСКОМ ШЕЛЬФЕ. Кабинет министров Украины постановил без проведения аукциона передать НАК "Нафтогаз Украины" разрешение на разработку месторождений нефти и газа на украинском шельфе Черного моря сроком на 30 лет (подробнее).

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Вадим Ребрина

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