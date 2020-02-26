Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 26 февраля

1. ЗЕЛЕНСКИЙ И ГОНЧАРУК ВСТРЕЧАЛИСЬ С ТИГИПКО. Президент и премьер встречались с экс-вице-премьером в рамках собеседования на пост в Кабмине. Встречи на эту тему также проводились с другими людьми. Ранее в СМИ появилась информация, что Тигипко может стать следующим премьером (подробнее).

2. ТРАМП ПРОДЛИЛ САНКЦИИ ПРОТИВ РФ ИЗ-ЗА ОККУПАЦИИ КРЫМА. Санкции продлены на год, поскольку действия РФ, по словам американского президента, несут угрозу нацбезопасности и внешней политике США (подробнее).

3. КОВАЛЬЧУК УХОДИТ ИЗ УКРЭНЕРГО. И.о. главы компании будет Владимир Кудрицкий до завершения конкурса по отбору нового кандидата на должность. Свое решение Ковальчук объяснил тем, что он не разделяет текущую политику на рынке электроэнергетики (подробнее).

4. ЕСТЬ РИСК, ЧТО ПРИВАТБАНК ВЕРНУТ КОЛОМОЙСКОМУ. Или он получит щедрую компенсацию, считает глава ПриватБанка Петр Крумханзл. По его мнению, это может лишить Украину поддержки МВФ и привести к кризису (подробнее).

5. КАБМИН НАЗНАЧИЛ ВИКТОРА ЛЯШКО ГЛАВНЫМ САНВРАЧОМ. Он будет координировать действия органов власти для предотвращения попадания коронавируса в Украину. В его компетенции входит введение карантина и противоэпидемических ограничений в случае выявления опасных инфекций (подробнее).

6. СУД ОПРАВДАЛ ТАМОЖЕННИКОВ ПО "СХЕМАМ КУРЧЕНКО". Двух таможенников подозревали в причастности к махинациям с нефтепродуктами, что повлекло непоступление в госбюджет 25 млн грн, но суд не увидел состава преступлений, инкриминируемых обвиняемым (подробнее).

7. УКРАИНСКИЙ КИБЕРАЛЬЯНС ПРЕКРАЩАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ГОСВЛАСТЬЮ. Все из-за того, что их участников подозревают во взломе систем аэропорта Одессы. Сотрудничество прекращено до тех пор, пока с них не снимут подозрения и не принесут извинения (подробнее).

8. ERICSSON СТАНЕТ 5G-КОНСУЛЬТАНТОМ МИНЦИФРЫ. Будет создана рабочая группа, которая займется технической экспертизой в области развития мобильного и фиксированного интернета, и обеспечит консультационную и информационную поддержку Минцифре. Ericsson уже дали им первые рекомендации (подробнее).

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