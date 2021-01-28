Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 28 января

1. "ЭТА ПАСЕ ДАВНО СЛОМАЛАСЬ". ПАСЕ ПОДТВЕРДИЛА ПОЛНОМОЧИЯ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИИ. Парламентская ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия делегации России, которые ранее обжаловала Украина (Подробнее).

2. ВЕРХОВНАЯ РАДА СНОВА ПРОВАЛИЛА НАЗНАЧЕНИЕ ВИТРЕНКО МИНИСТРОМ ЭНЕРГЕТИКИ. Депутаты Верховной Рады не поддержали назначение бывшего исполнительного директора НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко на пост первого вице-премьера и министра энергетики (Подробнее).

3. РАДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОДОБРИЛА РЕФОРМУ СБУ. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о реформе СБУ (Подробнее).

4. КОНЕЦ НАЛОГОВОЙ МИЛИЦИИ. ВЕРХОВНАЯ РАДА СОЗДАЛА БЮРО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Депутаты Верховной Рады 242 голосами приняли во втором чтении законопроект №3087-д о создании Бюро экономической безопасности (Подробнее).

5. РАДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОДОБРИЛА ЭКСТРЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА. Верховная Рада приняла в первом чтении закон о регистрации лекарственных средств "под обязательство", который позволит экстренно регистрировать вакцины против COVID-19 (Подробнее).

6. УКРАИНА СТАНЕТ "СТРАНОЙ ПЕНСИОНЕРОВ" К 2050 ГОДУ – ПРОГНОЗ ООН. К 2050 году население Украины на 37% будет состоять из людей возрастом старше 60 лет. Об этом свидетельствует прогноз демографического департамента ООН (Подробнее).

7. СНЕГОПАД. В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКРЫЛИ ВСЕ МЕСТНЫЕ И ДВЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОРОГИ. В Одесской области из-за уборки снега запретили проезд на всех дорогах местного значения и на двух дорогах государственного значения (Подробнее).

8. РЕЗУЛЬТАТ ЧЕРЕЗ 20 МИНУТ. В АЭРОПОРТУ БОРИСПОЛЬ НАЧАЛИ ДЕЛАТЬ ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ НА COVID-19. В аэропорту Борисполь начали делать экспресс-анализ на определение антигена коронавируса, результат становится известен уже через 20 минут (Подробнее).

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