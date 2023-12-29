Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 29 декабря

Массированный ракетный удар РФ по Украине, Кабмин утвердил план восстановления, Зеленский в Авдеевке и другие новости

Фото: Сергей Лысак

1. Сводка удара по Украине. Прилеты в Киеве, Днепре, Харькове, Львове и Одессе: фото. Российские оккупанты массированно атаковали Украину разными типами ракет рано утром 29 декабря. Есть прилеты, погибшие и раненые в разных областях. LIGA.net публикует общую сводку удара врага (детальнее).

2. Самая массированная атака с воздуха. Сбито 114 целей из 158. В частности, 87 крылатых ракет – ВСУ. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинская противовоздушная оборона сбила 87 российских ракет и 27 ударных беспилотников. Всего армия РФ выпустила по Украине 158 ракет и ударных беспилотников, сообщил командующий Воздушными силами (детальнее).

3. Умеров: С такими запасами ракет, которые есть у России, они продолжат массированные удары. Министр обороны Украины Рустем Умеров считает: вероятно, такие ракетные атаки на Украину, как сегодня, могут повториться, потому что у России есть большой запас ракет. Он подчеркнул, что Россия снова демонстрирует всему миру, что не имеет другой цели, чем террор, убийства и геноцид украинцев (детальнее).

4. Кабмин порезал премии госслужащим. Сокращает 20 000 вакансий. Кабинет министров утвердил документ о новой системе оплаты труда государственных служащих на основе квалификации должностей и грейдов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства. Одновременно с 1 января сокращается количество вакансий государственной службы почти на 20 000 (детальнее).

5. Кабмин утвердил план восстановления под обещанные 50 млрд евро от Евросоюза: текст. Кабинет министров на заседании 29 декабря утвердил план восстановления, реконструкции и модернизации ("План Украины"), который будет необходим для получения финансовой помощи от Евросоюза после 2023 года (детальнее).

6. Львовский бизнесмен хотел за $500 000 подкупить руководство ГБР. Его задержали – видео. В Киеве задержан львовский бизнесмен, один из крупнейших поставщиков Министерства обороны, на попытке подкупа одного из руководителей Главного следственного управления Государственного бюро расследований. Об этом сообщили пресс-службы Офиса генпрокурора и ГБР (детальнее).

7. Россияне ударили ракетой по жилому сектору в Смеле, есть пострадавшие – фото. Российские захватчики ударили по городу Смела в Черкасской области – российская ракета попала по частным домам. По предварительной информации, пострадали шесть человек, один — в тяжелом состоянии, а также повреждены 12 частных домов (детальнее).

8. Зеленский в Авдеевке: Один из самых сложных участков фронта – видео. Президент Владимир Зеленский посетил позиции украинских защитников из 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко в Авдеевке (детальнее).

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