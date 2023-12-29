Вісім головних новин України та світу на 19:00 29 грудня

Масований ракетний удар РФ по Україні, Кабмін затвердив план відновлення, Зеленський в Авдіївці та інші новини

Фото: Сергій Лисак

1. Зведення удару по Україні. Прильоти у Києві, Дніпрі, Харкові, Львові та Одесі: фото. Російські окупанти масовано атакували Україну різними типами ракет рано-вранці 29 грудня. Є прильоти, загиблі та поранені у різних областях. LIGA.net публікує загальне зведення удару ворога (детальніше).

2. Наймасованіша атака з повітря. Збито 114 цілей зі 158. Зокрема, 87 крилатих ракет – ЗСУ. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українська протиповітряна оборона збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників. Загалом армія РФ випустила по Україні 158 ракет та ударних безпілотників, повідомив командувач Повітряних сил (детальніше).

3. Умєров: З такими запасами ракет, які має Росія, вони продовжуватимуть масовані удари. Міністр оборони України Рустем Умєров вважає: ймовірно, такі ракетні атаки на Україну, як сьогодні, можуть повторитися, бо у Росії є великий запас ракет. Він наголосив, що Росія знову демонструє всьому світу, що не має іншої мети, ніж терор, вбивства та геноцид українців (детальніше).

4. Кабмін порізав премії держслужбовцям. Скорочує 20 000 вакансій. Кабінет міністрів затвердив документ про нову систему оплати праці державних службовців на основі кваліфікації посад та грейдів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. Одночасно з 1 січня скорочується кількість вакансій державної служби майже на 20 000 (детальніше).

5. Кабмін затвердив план відновлення під обіцяні 50 млрд євро від Євросоюзу: текст. Кабінет міністрів на засіданні 29 грудня затвердив план відновлення, реконструкції та модернізації ("План України"), який буде необхідний для отримання фінансової допомоги від Євросоюзу після 2023 року (детальніше).

6. Львівський бізнесмен хотів за $500 000 підкупити керівництво ДБР. Його затримали – відео. У Києві затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, на спробі підкупу одного із керівників Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань. Про це повідомили пресслужби Офісу генпрокурора і ДБР (детальніше).

7. Росіяни вдарили ракетою по житловому сектору у Смілі, є постраждалі – фото. Російські загарбники вдарили по місту Сміла у Черкаській області – російська ракета влучила у приватні будинки. За попередньою інформацією, постраждало шестеро осіб, одна — у важкому стані, а також пошкоджено 12 приватних будинків (детальніше).

8. Зеленський в Авдіївці: Одна з найскладніших ділянок фронту – відео. Президент Володимир Зеленський відвідав позиції українських захисників зі 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка в Авдіївці (детальніше).

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