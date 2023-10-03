Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 3 октября

1. В Госдепе США отметили, что Украина в последнее время "агрессивно" борется с коррупцией. Представитель Госдепа США Мэттью Миллер на брифинге заявил, что в последние недели Украина "агрессивно" борется с коррупцией и призвал Киев продолжать усилия в этом направлении (подробнее).

2. Россия атаковала "шахедами" и "Искандером", в трех областях Украины сбили ракету и 29 БпЛА. В ночь на 3 октября российские оккупанты запустили по Украине 31 российско-иранский дрон-камикадзе Shahed и одну крылатую ракету "Искандер-К", украинская противовоздушная оборона уничтожила почти все вражеские цели, сообщили Воздушные силы (подробнее).

3. AP: Пентагон предупредил Конгресс США, что у него заканчиваются деньги на оружие для Украины. Пентагон предупредил Конгресс США, что он заканчивает предоставлять деньги на замену оружия, переданное США в Украину. Об этом говорится в письме контролера Минобороны страны Майкла Маккорда лидерам Палаты представителей и Сената, которое публикует Associated Press (подробнее).

4. Минобороны увеличило доплаты саперам, артиллеристам и ПВО . Министерство обороны расширило перечень военнослужащих, получающих дополнительные выплаты, сообщила пресс-служба ведомства. В списке, в частности, саперы, артиллеристы и ПВО (подробнее).

5. Украина признала три крупнейших китайских нефтегазовых компании спонсорами войны. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны три крупнейших китайских нефтегазовых компании (подробнее).

6. В Киеве военный застрелил двух сослуживцев из Калашникова. Они были пьяны, возник конфликт. В Киеве военнослужащий расстрелял из автомата Калашникова двух сослуживцев, с которыми он распивал алкоголь. Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны центрального региона (подробнее).

7. НБУ изменил официальный курс гривны впервые с июля 2022 года. На 4 октября Нацбанк зафиксировал курс гривны по отношению к доллару на уровне 36,5901. То есть гривна подешевела на 2 копейки. По отношению к евро национальная валюта подорожала на 19 копеек (подробнее).

8. Мэр Сум Александр Лисенко получил подозрение за взятку в 2,13 млн грн. Городской голова Сум и директор Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета получили подозрение в получении неправомерной выгоды на сумму 2,13 млн грн, сообщает Национальное антикоррупционное бюро (подробнее).

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