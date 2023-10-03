В Киеве военный застрелил двух сослуживцев из Калашникова. Они были пьяны, возник конфликт
03.10.2023, 15:44
Боец с автоматом (Фото: ВСУ)
В Киеве военнослужащий расстрелял из автомата Калашникова двух сослуживцев, с которыми он распивал алкоголь. Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны центрального региона.
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По словам правоохранителей, ночью 2 октября солдат одной из воинских частей столицы после суточного дежурства пил алкоголь со своими сослуживцами.
Во время застолья возник конфликт, в результате которого военный расстрелял из штатного оружия своих собутыльников.
После этого он пытался покинуть место преступления, но был задержан с Калашниковым и патронами.
Ему сообщили о подозрении по статье об умышленном убийстве, решается вопрос о содержании под стражей. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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