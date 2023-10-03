UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киеве военный застрелил двух сослуживцев из Калашникова. Они были пьяны, возник конфликт

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 15:44
В Киеве военный застрелил двух сослуживцев из Калашникова. Они были пьяны, возник конфликт - Фото
Боец с автоматом (Фото: ВСУ)

В Киеве военнослужащий расстрелял из автомата Калашникова двух сослуживцев, с которыми он распивал алкоголь. Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны центрального региона.

По словам правоохранителей, ночью 2 октября солдат одной из воинских частей столицы после суточного дежурства пил алкоголь со своими сослуживцами.
Во время застолья возник конфликт, в результате которого военный расстрелял из штатного оружия своих собутыльников. 

После этого он пытался покинуть место преступления, но был задержан с Калашниковым и патронами. 

Ему сообщили о подозрении по статье об умышленном убийстве, решается вопрос о содержании под стражей. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. 

Читайте также: Убийство в Днепре. Имел ли полицейский право стрелять в нападающего: разбор

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнакиевпрокуратурарасстрел
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 