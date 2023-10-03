У Києві військовий застрелив двох товаришів по службі з Калашникова. Вони були п'яні, виник конфлікт
03.10.2023, 15:44
Боєць з автоматом (Фото: ЗСУ)
У Києві військовослужбовець розстріляв із автомата Калашникова двох товаришів по службі, з якими він розпивав алкоголь. Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони центрального регіону.
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За словами правоохоронців, уночі 2 жовтня солдат однієї з військових частин столиці після добового чергування пив алкоголь зі своїми товаришами по службі.
Під час застілля виник конфлікт, внаслідок якого військовий розстріляв зі штатної зброї своїх товаришів по чарці.
Після цього він намагався залишити місце злочину, але був затриманий із Калашниковим та патронами.
Йому повідомили про підозру за статтею про навмисне вбивство, вирішується питання про тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.
- 29 серпня близько 18:30 у Дніпрі сталася стрілянина та вбивство. Патрульний смертельно поранив чоловіка, який їхав в Jaguar і був зупинений поліцією, після чого почалися сутички.
- Попередньо, за даними правоохоронців, за кермом була жінка, але зараз перевіряється інформація, що за кермом був чоловік, що зафіксовано і на відеозаписах.
- 30 серпня поліція оприлюднила відео з бодікамер патрульних.
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