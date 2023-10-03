Вісім головних новин України та світу на 19:00 3 жовтня

1. У Держдепі США зазначили, що Україна останнім часом "агресивно" бореться з корупцією. Речник Держдепу США Меттью Міллер на брифінгу заявив, що останніми тижнями Україна "агресивно" бореться з корупцією та закликав Київ продовжувати зусилля в цьому напрямку (детальніше).

2. Росія атакувала "шахедами" та "Іскандером", у трьох областях України збили ракету та 29 БпЛА. В ніч проти 3 жовтня російські окупанти запустили по Україні 31 російсько-іранський дрон-камікадзе Shahed та одну крилату ракету "Іскандер-К", українська протиповітряна оборона знищила майже всі ворожі цілі, повідомили Повітряні сили (детальніше).

3. AP: Пентагон попередив Конгрес США, що в нього закінчуються гроші на зброю для України. Пентагон попередив Конгрес США, що він закінчує надавати гроші на заміну зброї, яку США передали до України. Про це йдеться у листі контролера Міноборони країни Майкла Маккорда лідерам Палати представників та Сенату, який публікує Associated Press (детальніше).

4. Міноборони збільшило доплати саперам, артилеристам і ППО. Міністерство оборони розширило перелік військовослужбовців, які отримують додаткові виплати, повідомила пресслужба відомства. У списку, зокрема, сапери, артилеристи та ППО (детальніше).

5. Україна визнала три найбільші китайські нафтогазові компанії спонсорами війни. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни три найбільші китайські нафтогазові компанії (детальніше).

6. У Києві військовий застрелив двох товаришів по службі з Калашникова. Вони були п'яні, виник конфлікт. У Києві військовослужбовець розстріляв з автомата Калашникова двох товаришів по службі, з якими він розпивав алкоголь. Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони центрального регіону (детальніше).

7. НБУ змінив офіційний курс гривні вперше з липня 2022 року. На 4 жовтня Нацбанк зафіксував курс гривні відносно долара на рівні 36,5901. Тобто гривня подешевшала на 2 копійки. Стосовно євро національна валюта подорожчала на 19 копійок (детальніше).

8. Мер Сум Олександр Лисенко отримав підозру за хабар у 2,13 млн грн. Міський голова Сум та директор Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради отримали підозру в одержанні неправомірної вигоди на суму 2,13 млн грн, повідомляє Національне антикорупційне бюро (детальніше).

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