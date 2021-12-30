Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 30 декабря

1. СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 МОГУТ НЕ ЗАПУСТИТЬ ИЗ-ЗА УГРОЗ УКРАИНЕ. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что допускает возможность остановки проекта Северный поток–2 в зависимости от ситуации на границе Украины. (подробнее)

2. ЗА ВТОРЖЕНИЕ В УКРАИНУ НАНЕСЕМ СЕРЬЕЗНЫЙ УЩЕРБ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ – ГЛАВА МИД БРИТАНИИ. "Великобритания и другие члены НАТО четко заявили, что любое дальнейшее военное вторжение в Украину будет чрезвычайной стратегической ошибкой. Мы мощно отреагируем на любой подобный шаг, введя скоординированные санкции, чтобы нанести серьезный ущерб интересам и экономике России", – написала Лиз Трасс. (подробнее)

3. GROUP DF ФИРТАША ПРОДАЛА ТИТАНОВЫЙ БИЗНЕС В КРЫМУ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ. Group DF Дмитрия Фирташа продала все активы компании Ukrainian Chemical Products, ранее известного как Крымский Титан, компании из РФ Русский титан. (подробнее)

4. ЗЕЛЕНСКИЙ УТВЕРДИЛ СРОКИ ПРИЗЫВА В АРМИЮ И УВОЛЬНЕНИЯ В ЗАПАС В 2022 ГОДУ. В 2022 году призывы на срочную службу будут проходить с апреля по июнь, а также с октября по декабрь. Увольнения в запас военнослужащих тоже запланированы на апрель-июнь и октябрь-декабрь. (подробнее)

5. ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА, ТЕХПАСПОРТ И СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ В "ДИЯ" ПРИРАВНЯЛИ К БУМАЖНЫМ. Украинские цифровые водительские права, техпаспорт и студенческий билет приравняли к бумажным. Такие постановления приняло правительство, они вступили в силу с момента публикации – с 29 декабря. (подробнее)

6. ПРАВИТЕЛЬСТВО США ТРЕБУЕТ ОТ УКРАИНЦА ПОЛЯКОВА ПРОДАТЬ СВОЮ ДОЛЮ В FIREFLY AEROSPACE. В конце ноября Поляков получил письмо от Комитета иностранных инвестиций в США (CFIUS), в котором высказывались опасения по поводу национальной безопасности и требовалось, чтобы Поляков и его инвестиционная компания Noosphere Venture Partners продали около 50% акций Firefly. (подробнее)

7. ОДЕССА ПОБОРЕТСЯ С МОСКВОЙ И РИМОМ ЗА ПРАВО ПРОВЕСТИ EXPO 2030. Одесса претендует на проведение Международной выставки Expo. Представители правительства Украины представили первый этап – концепцию Expo 2030 в международном жюри – делегатам из более чем 170 стран. (подробнее)

8. БАНКИ ОБНАРОДОВАЛИ ГРАФИК РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ. Украинские банки не будут работать с 1 по 3 и с 7 по 9 января 2022 года. (подробнее)

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