UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 30 декабря

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2021, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 30 декабря - Фото

1. СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 МОГУТ НЕ ЗАПУСТИТЬ ИЗ-ЗА УГРОЗ УКРАИНЕ. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что допускает возможность остановки проекта Северный поток–2 в зависимости от ситуации на границе Украины. (подробнее)

2. ЗА ВТОРЖЕНИЕ В УКРАИНУ НАНЕСЕМ СЕРЬЕЗНЫЙ УЩЕРБ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ – ГЛАВА МИД БРИТАНИИ. "Великобритания и другие члены НАТО четко заявили, что любое дальнейшее военное вторжение в Украину будет чрезвычайной стратегической ошибкой. Мы мощно отреагируем на любой подобный шаг, введя скоординированные санкции, чтобы нанести серьезный ущерб интересам и экономике России", – написала Лиз Трасс. (подробнее)

3. GROUP DF ФИРТАША ПРОДАЛА ТИТАНОВЫЙ БИЗНЕС В КРЫМУ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ. Group DF Дмитрия Фирташа продала все активы компании Ukrainian Chemical Products, ранее известного как Крымский Титан, компании из РФ Русский титан. (подробнее)

4. ЗЕЛЕНСКИЙ УТВЕРДИЛ СРОКИ ПРИЗЫВА В АРМИЮ И УВОЛЬНЕНИЯ В ЗАПАС В 2022 ГОДУ. В 2022 году призывы на срочную службу будут проходить с апреля по июнь, а также с октября по декабрь. Увольнения в запас военнослужащих тоже запланированы на апрель-июнь и октябрь-декабрь. (подробнее)

5. ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА, ТЕХПАСПОРТ И СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ В "ДИЯ" ПРИРАВНЯЛИ К БУМАЖНЫМ. Украинские цифровые водительские права, техпаспорт и студенческий билет приравняли к бумажным. Такие постановления приняло правительство, они вступили в силу с момента публикации – с 29 декабря. (подробнее)

6. ПРАВИТЕЛЬСТВО США ТРЕБУЕТ ОТ УКРАИНЦА ПОЛЯКОВА ПРОДАТЬ СВОЮ ДОЛЮ В FIREFLY AEROSPACE. В конце ноября Поляков получил письмо от Комитета иностранных инвестиций в США (CFIUS), в котором высказывались опасения по поводу национальной безопасности и требовалось, чтобы Поляков и его инвестиционная компания Noosphere Venture Partners продали около 50% акций Firefly. (подробнее)

7. ОДЕССА ПОБОРЕТСЯ С МОСКВОЙ И РИМОМ ЗА ПРАВО ПРОВЕСТИ EXPO 2030. Одесса претендует на проведение Международной выставки Expo. Представители правительства Украины представили первый этап –  концепцию Expo 2030 в международном жюри –  делегатам из более чем 170 стран. (подробнее)

8. БАНКИ ОБНАРОДОВАЛИ ГРАФИК РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ. Украинские банки не будут работать с 1 по 3 и с 7 по 9 января 2022 года. (подробнее)

Читайте также тексты дня: 

Вдохновение-2021. Топ-15 людей, вдохновивших LIGA.net и всю Украину

Курс доллара, зарплаты и рост цен. 7 главных финансовых цифр 2021 года

Интервью с продюсером KAZKA и Сердючки: о современных технологиях и деньгах

Заоблачные цены, скандальные решения и много ипотеки. 5 главных цифр о недвижимости в 2021

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 