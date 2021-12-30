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За вторжение в Украину нанесем серьезный ущерб экономике России – глава МИД Британии

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2021, 11:11
За вторжение в Украину нанесем серьезный ущерб экономике России – глава МИД Британии - Фото
Лиз Трасс (Фото – EPA)

В случае нового вторжения России в Украину Великобритания и другие члены НАТО введут скоординированные санкции против страны-агрессора – и нанесут "серьезный" ущерб ее экономике. Об этом в статье для Европейской правды пишет министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.

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"Великобритания и другие члены НАТО четко заявили, что любое дальнейшее военное вторжение в Украину будет чрезвычайной стратегической ошибкой. Мы мощно отреагируем на любой подобный шаг, введя скоординированные санкции, чтобы нанести серьезный ущерб интересам и экономике России", – написала Трасс.

Глава МИД Британии подчеркнула, что "в Лондоне не воспринимают попытки Кремля обвинить в напряжении саму Украину или НАТО".

Как заявила Лиз Трасс, союзники "внимательно следят за усилиями России создать повод для конфликта, возложив на Украину или НАТО лживые обвинения в провокациях, не имеющих ничего общего с реальностью".

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Глава внешнеполитического ведомства страны, которая недавно каталась на танке, отметила, что "Украина продолжает демонстрировать похвальную сдержанность".

"Мы четко заявляли и заявляем, что не ставим целью угрожать или окружать Россию. Премьер-министр и я однозначны в этом отношении", – подчеркнула министр.

Александр Матвиенко
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агрессия России геополитика нато вторжение союзники Лиз Трасс
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